鮑威爾加息展鷹姿　短期國債破三厘　恒指考驗二萬大關｜港股早評

港股連跌三日累挫逾800點，進一步回補上月17日的大型上升裂口位，和內地A股一同走弱。隔晚美股由升轉跌，道指收市挫近400點，主因聯儲局主席鮑威爾「再展鷹姿」，提倡下月會議討論加息半厘，令市場對美國將於5月及6月合共加息一厘的預期升溫。相信港股沽壓持續，展開二萬大關攻防戰。



美債息急抽逾10個基點 5年期息率先突破3厘

鮑威爾在國際貨幣基金組織（IMF）會議上關於全球經濟的討論中表示，鑒於美國通脹目前大約是美聯儲2%目標的三倍，行動更快一點是合適的，在5月會議上加息50個基點將是選項之一。他還表示，投資者目前預計將迎來一系列50個基點的加息，這是對美聯儲開始通脹阻擊戰「總體上做出的適當反應」。

美國證券交易委員會(SEC)再將17隻股份列入預定除牌名單，當中包括於今日港股首日掛牌的知乎。(知乎官網)

美國股債市場齊遭沽售，美國10年期債息再度上試3厘關口，高見2.954厘，升11.8個基點，貼近逾3年高位。至於5年期債息突破3厘，是2018年11月以來首次，高見3.016厘，升16個基點。

沽壓延至股市，美股三大指數高開低走，全日跌逾1%至2%以上。道瓊斯指數早段曾升逾330點後，單日轉向，收市倒跌368點，跌幅近1.1%，結束兩日升勢。納斯達克指數及標準普爾500指數連續兩日低收，納指收報13174點，跌278點，跌幅近2.1%。標普500指數收報4393點，跌65點，跌幅約1.5%。

中概股亦續捱沽，電商股三強阿里、京東及拼多多齊挫逾3%-6%。中資科網股持續受壓，一來與近期美國債實際收益率轉正回報有關，亦和大行指出有長倉基金減持股份。摩根士丹利發表報告表示，據其了解基金近期倉位，不少4月長倉基金淨沽中資股，四大減持股份為ATMJ，即是騰訊（0700） 、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及京東（9618）。

另外，美國證券交易委員會（SEC）再將17隻股份列入預定除牌名單，是3月以來第5批，當中包括於今日港股首日掛牌的知乎。

京東集團擬派特別息。（資料圖片）

京東集團擬派特別息

中資科網股面對沉重沽壓，近日都紛紛出手支撐股價。最新京東集團(公布，董事會正在考慮宣派及派付特別現金股息。倘董事會決定進行，宣派股息將於下月4日或前後以董事會決議通過。

中移動首季多賺6.5%

投資者宜關注防守性較高板塊。最新三大電訊股之一的中國移動發首季業績，主營業務收入1938億元，按年增長9.1%；其他業務收入為335億元，按年增長61.6%，主要由於手機銷售量大幅增長。淨利潤為256億元，按年增長6.5%，淨利潤率11.3%。