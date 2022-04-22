人民幣貶至6.5水平　外管局︰有條件適應本輪美聯儲政策調整

據澎湃新聞報道，4月22日，在中國國務院新聞辦舉行的一季度外匯收支數據新聞發布會上，關於在美聯儲超出市場預期的加息縮表力度下中國的外匯收支走勢，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，美聯儲貨幣政策在加速緊縮，境內外利差也有所變化。她分享了幾點跟蹤研究的主要結論，希望能夠幫助大家更全面地理解和研判外匯形勢：

從歷史經驗看，美聯儲貨幣政策調整特別是加息，通常會對各國跨境資本流動產生溢出影響。但是，受到衝擊比較大的主要是一些基本面有短板和弱項的經濟體。比如說，從上世紀八十年代以來，有的經濟體國內出現了衰退，通脹水平比較高，經濟結構比較單一，抗風險能力比較弱；有的國際收支狀況惡化，經常賬户大規模逆差，外匯儲備不足；還有一種情況，經濟發展特別依賴外部融資，外債規模高，償債壓力大。這些國內基本面不夠穩健的經濟體，即使跟隨美聯儲加息，大幅提高本國利率，也很難吸收更多的資本流入或者是阻止資本外流。

王春英表示，對於一個經濟體的國際收支和跨境資本流動來說，美聯儲加息的確是一個重要的外部影響變量，但是根本因素還是自身宏觀基本面和市場基礎。就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。

人民幣匯價近日持續轉弱，離岸人民幣曾貶值至6.5兌1美元水平，見約8個月低位。