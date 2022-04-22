人民幣匯率本周跌逾1100點　三季度或迎來拐點

4月22日，人民幣對美元繼續走低，在岸匯率一度跌至6.4891，創2021年8月以來新低，離岸匯率跌破6.5的關鍵點位至6.5213，創2021年7月以來新低。

截至4月22日收盤，在岸人民幣對美元匯率報6.4875，較上一交易日官方收盤價下跌375個基點。至此，人民幣對美元較3月1日盤中創下的6.3034的四年新高已累計下跌1841點，跌幅2.8%。本周人民幣對美元下跌1163點，跌幅1.8%。

據界面新聞報道，分析師表示，造成近期人民幣匯率貶值的因素有多個，包括市場押注美聯儲加快加息步伐、國內經濟下行壓力增加、避險情緒上升、短期交易因素、國際收支變化等。短期內人民幣可能還將面臨貶值壓力，拐點或在三季度出現。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫對界面新聞表示，最直接的一個影響因素，就是在美國高通脹的壓力下，美聯儲將加快收緊貨幣政策。他指出，美聯儲大概率將在5月一次性加息50個基點，同時啟動縮減資產負債表，在這種預期下，美國的國債收益率不斷上移，吸引跨境資本回流，這對中國短期跨境證券資本流動和人民幣匯率帶來一定壓力。

他預計，人民幣匯率將在2022年第三季度迎來拐點。「從外部來看，美國在快速加息之後，它的經濟下行壓力會增大。從國內來看，在整個政策加大力度刺激的背景下，二季度經濟會慢慢地回升，消費投資、產業鏈、供應鏈、物流等領域也會慢慢地正常化。所以在這種此消彼長的經濟形勢下，預計匯率會逐漸的穩定下來。」