野村：聯儲局今年或再加息225個基點　預計人行料減息10個基點

繼美聯儲3月決定將利率從接近零的水平上調25個基點後，在即將到來的5月議息會議上，美聯儲大概率將加息再加息50個基點。野村全球宏觀研究主管蘇博文（Rob Subbaraman）表示，預計從現在到年底美聯儲將加息總共225個基點。

據《澎湃新聞》周日（24日）報道，蘇博文稱，全球經濟近幾十年來從未見過如此具有挑戰性的局面。在全球疫情持續的基礎上，地緣政治衝突進一步加劇，對全球整體經濟活動將產生長期影響。目前除了中國和日本，幾乎所有主要經濟體的通貨膨脹率都很高，而大宗商品價格上漲的全面影響尚未顯現，全球通脹將有持續上行的風險。

蘇博文強調，當前的狀況還並不是嚴格意義上的「滯脹」。「滯脹」意味着通貨膨脹達到非常高的水平，且經濟增長停滯不前，這通常意味着失業率開始上升。在蘇博文看來，儘管通貨膨脹已經達到很高的水平，但是經濟增長並沒有停滯。而當前所面臨的風險在於，通貨膨脹率可能會更高，經濟增長可能會放緩。

在5月利率決議前的最後一次公開講話中，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）支持「加息前置」。金融市場對美聯儲未來數月加息步伐的押注愈發激進，華爾街再度遭遇了新一輪的「股債雙殺」。

鮑威爾4月21日在國際貨幣基金組織（IMF）主持的一場小組討論會上表示，「5月會議上將對加息50基點進行討論，我們致力於利用工具來將通脹率拉回到2%的目標水平」。鮑威爾稱，美聯儲現在的重中之重是降低通脹。他說：「物價不穩定，經濟就無法正常運轉。」

蘇博文認為，美國經濟很有韌性，通貨膨脹率和經濟增速都很高，野村預計美聯儲會非常激進地提高利率。

「我們認為，在接下來的3次會議上，他們將加息50個基點。然後在隨後的3次會議上增加25個基點。因此，我們預計從現在到年底美聯儲將加息總共225個基點。」蘇博文將這樣的加息周期稱為「如此咄咄逼人」。

另一方面，野村則預計中國將採取與美國截然相反的貨幣政策：將繼續寬鬆，而非激進。今年晚些時候，中國人民銀行或將先降息25個基點，並再次降息10個基點。