Elon Musk承認指責Bill Gates沽空Tesla　聊天記錄疑曝光

消息稱，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）指責微軟聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）做空特斯拉。還為此取消了一場與蓋茨約定好的會面。

據《Busniess Insider》報道，聊天截圖顯示，蓋茨找馬斯克私聊有關氣候變化的「慈善事業」。馬斯克在聊天的最後質問蓋茨，是不是砸了5億美元「做空」特斯拉，蓋茨表示承認。就當蓋茨想就「慈善事業」作進一步討論時，馬斯克回絕稱：「你這麼針對特斯拉，我實在沒法把你的合作意向當回事。」

馬斯克很快在推特上證實了聊天內容的真實性，稱不是自己主動泄露出去的，可能是朋友發的。

他說，很多人說蓋茨在「做空」特斯拉，「所以我問了他一下。這不是什麼大秘密。」

緊接着，馬斯克又發布一條推文暗諷比爾蓋茨「不是男人」，他在文字下方放出一張蓋茨小腹隆起、略顯肥胖的照片，還在旁邊附上一張男人懷孕的表情包做對比圖。