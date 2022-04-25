傳Twitter正重新考慮馬斯克收購要約

在馬斯克（Elon Musk）透露他已獲得465億美元融資後，推特（Twitter）可能將重新審查馬斯克430億美元的收購要約，並對這筆交易持更加開放的態度。

據《財聯社》周一（25日）報道，此前，外界曾預計推特會拒絕收購要約，併為此制定了所謂的「毒丸計劃」，以抵禦潛在的敵意收購。

所謂「毒丸計劃」是美國著名的併購律師馬丁·利普頓（Martin Lipton）1982年發明的，其正式名稱為「股權攤薄反收購措施」。這一計劃是指當公司遭遇惡意收購，尤其是當收購方佔有的股份已經達到10%到20%的時候，公司為了保住自己的控股權，選擇實施大量低價增發新股，或者增加負債等等措施，從而讓收購方增大收購成本，最終無法達到獲得控股權的目標。

但是據《路透》援引消息人士稱，雖然推特股東對這筆交易的合理價格看法不一，但在馬斯克此前概述了他的收購融資計劃後，許多人聯繫推特，敦促不要讓交易機會溜走。

《華爾街日報》援引知情人士的話稱，高管們現在正在重新審查收購要約，而且比以前更有可能嘗試談判。據報道稱，情況進展迅速，但雙方將於周日會面，討論馬斯克430億美元的提議。

早前馬斯克表明不會加價

據報道，推特仍在評估自己的價值，同時推特高管也可能堅持要求馬克龍提供擔保，比如如果交易失敗，馬斯克將採取補償措施。

4月28日，推特將公布最新的財務業績，預計在屆時的財報會上會對此次收購透露訊息。消息人士稱，推特高管們也可能在本周稍早討論該交易。

據上述報道，推特可能會對外展現出較為曖昧的表態，比如它可能會表示，其同樣對其他競購者敞開大門，或將與馬斯克就價格以外的某些條款進行談判。而馬斯克此前已經表示，他不會改變最初的報價。

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