基金公會：香港急需通關時間表　冀撤航班熔斷機制　縮隔離日數

政府於5月1日起放寬部分航空出入境要求，包括容許非香港居民入境香港時與香港居民同一待遇，但仍須隔離檢疫至少7日。香港投資基金公會表示，香港在進出自由度遠遠不及其他國際金融中心，普遍國際資產管理公司駐港辦事處都有員工申請遷移到其他城市如新加坡，港府有急切性就通關及入境免隔離提供更清晰路線圖及時間表。

該會近期諮詢會員對政府防疫政策的意見，目前公會有75間會員企業，大部分為國際資產管理公司，總資產管理規模AUM預計達55萬億至60萬億美元。大部分會員均認為，現行防疫政策對招聘及挽留人才，以及舉辦商業會議及活動有一定負面影響。公會呼籲短期內考慮容許觀光旅客及商務旅客進行家居隔離，並減少隔離日數以及取消航班熔斷機制。

公會主席鄒建雄指，不少離港人才都是地區性職位，例如負責亞洲區產品或業務。若能選擇駐新加坡或香港，大多情況下都會選擇新加坡，因其職務要求其能穿梭不同城市，駐新加坡會比香港更方便。現時港府有急切性提供清晰時間表，才能挽留人才。

若符通關條件應盡早實施

公會行政總裁黄王慈明稱，行業競爭力主要在於人才，人才或職位一旦離開就很難再回來，政府考慮通關政策時須與其他主要金融中心比較，以維持競爭力，她認為香港與國際、內地通關同等重要，但任何一地區有通關條件，都應盡早實施。