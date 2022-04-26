電視廣播投資1573萬人民幣拍《隱娘》

TVB前金牌監製戚其義執導的內地劇集《隱娘》早前已低調開拍，劇組更出發到長白山實地取景，演員陣容包括秦嵐、鄭業成、胡連馨、譚俊彥、黃智雯及楊謹華等。

電視廣播（0511）公布，旗下翡翠東方與華人劇薈同意聯合投資製作電視劇集《隱娘》，估計投資總額超過1億元（人民幣．下同），翡翠東方同意投資1573.8萬元，回報為播放及發行收入的固定分成人民幣1699.7萬元。

公告指，《隱娘》將包括24集，每集60分鐘，於視頻平台優酷播放。翡翠東方應於扣除其就電視劇集《隱娘》向華人劇薈支付的投資額後，將從中所得一半溢利分派予該公司。

倘翡翠東方收取的播放及發行收入少於其向華人劇薈支付的投資額，導致翡翠東方產生虧損，惟翡翠東方並無違反聯合投資合同，則翡翠東方有權向該公司申索有關虧損補償，金額最高為1573.8萬元。

另外，華人劇薈在其及／或其聯營公司製作之電視劇集中需要演員及表演者時須（並須促使其聯營公司）優先考慮電視廣播公司之演員服務，而電視廣播須根據其演員的實際情況及檔期向華人劇薈及／或其聯營公司提供有關演員服務；同時，電視廣播亦享有優先購買該等播映權。

黎瑞剛為電視廣播大股東兼非執行董事，同時亦是華人劇薈及華人文化的最終控股股東。