新地郭基煇：酒店業不能靠「塘水滾塘魚」　倡推大灣區旅遊氣泡

新鴻基地產（0016）執行董事郭基煇表示，第五波疫情對酒店業打擊沉重，惟旗下酒店並沒有裁員，願與員工共度時艱。他又指，疫情期間酒店及餐飲業都另闢蹊徑，才能堅持至今，例如酒店舉辦不同主題的Staycation（宅度假）、推出長租房予有需要人士等，1月至今旗下5間集團管理的酒店入住率仍達八成。餐飲業則在疫情嚴峻之時，一度要取消堂食，只提供外賣服務。

郭基煇稱，近日疫情緩和、社交距離措施進一步放寬，加上剛推出的消費券，終於令飲食及酒店業界見轉機。新鴻基旗下酒店回復至11月（即疫情以前）銷售額的九成。另外，餐廳的收入相比3月份亦錄得幾倍增長。隨着未來疫情管制措施進一步放寬，以及將於五月中推出的「賞你住3.0計劃」，酒店業界有望復甦。

四大建議 改善酒店業前景

郭基煇強調，酒店業不能單靠本地需求去「塘水滾塘魚」，故期望政府可以推行繼續放寬防疫措施，以改善酒店業前景。

他提出四項建議，包括放寬宴會人數限制、開放游泳池及按摩中心等，有利酒店擴闊客群，並提升本地staycation顧客人數。另外，由於約七成酒店顧客來自於國內，他建議推行大灣區旅遊氣泡，吸引國內跨境旅客來港。郭基煇亦希望旅發局多向外地宣傳本港旅遊，又建議將香港成為培訓酒店業界人才的基地，善用酒店業界的資源，促進多國人才之間的交流，補充業界人才。

由於本港防疫措施陸續放寬，加上政府最近推出了新一輪消費券刺激經濟，新鴻基地產集團酒店亦推出Go Royal（帝賞）會員獎賞計劃，帝賞計劃將結合The Point積分計劃而行。郭基煇表示，希望此計劃能吸納目前180萬的The Point會員，以及10萬帝系酒店經常性客戶，並表示Go Royal的便捷程度及其優惠之多，有望令計劃普及大眾。