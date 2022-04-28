恒指股料續反彈勢　留意資源股盈利強　兩龍頭多賺63至93%

人民銀行首次下調金融機構外匯存款准備金率後，人民幣匯率跌勢略為放緩，帶動港股連續兩日收市微升，隔晚美股先升後個別發展，相信港股有機會跟蹤上日內地A股彈高2%至5%強勢，短線先看收復二萬大關。

雖然內地經濟下行壓力首季明顯加大，不過最新中資股首季業績，特別是資源股，如煤炭股神華（1088）及石油股，以及新能源車股盈利增長動力強，最新比亞迪（1211）公布首季多賺逾兩倍，值得留意。

兩大煤炭龍頭首季多賺63%至93%

多間中資能源股接連公布首季業績，盈利增幅亮麗。煤炭龍頭股神華公布，按中國企業會計準則，首季盈利189.6億元人民幣，按年升逾63%。盈利上升，受惠煤炭平均銷售價格上升，煤炭業務利潤大幅增長。售電量及平均售電價格增長，發電業務利潤亦有增加。季內收入839億元，按年升24%，由於煤炭平均售價、售電量及平均售電價格都升。

同業中煤能源（1898）首季盈利67.9億元人民幣，按年升93%。收入617.3億元，按年升33.5%。當中，煤炭業務銷售收入升逾39%至536.1億元。

石油股中石化（0386）今年第一季純利233.38億元人民幣，按年上升24.3%。按集團業務分類，勘探及開發業務第一季息稅前利潤114.63億元，按年增加2.73倍。

倫敦油價重上105美元 資源股升勢未見扭轉

資源股升勢主要由商品價格過去大半年來接連破頂，升勢暫未見扭轉。最新國際油價方面，市場憂慮俄羅斯輸向東歐的天然氣供應中斷，刺激歐洲天然氣跳漲24%，刺激倫敦布蘭特期油重上105美元關口。未有受累美元破頂突破103關口、衝破逾5年高位所影響。

除了資源股之外，新能源車股業績亦向好。比亞迪收市後公布首季業績，營業收入按年升63%至668.25億元人民幣（下同‧下同），主要受惠新能源汽車行業快速增長。淨利潤按年升2.4倍至8.08億元，每股基本盈利升2.5倍至0.28元。季內，研發及開發成本按年增93.9%至23.6億元，主要因工人薪酬、物料消耗增加所致。