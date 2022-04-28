日圓未脫弱勢　瑞信﹕空倉處極端水平　料未來12個月處124 水平

近期美元走勢超強，兌多種貨幣皆上揚，其中兌日圓升勢更明顯，兩個月內累計升值逾1成。美元兌日圓處於近20年新高，力逼130大關。對於日圓匯價弱勢，大行瑞信明言現時日圓空倉處於極端水平，預料未來3個月及12個月，會處於124水平。

瑞信指出日本擁有大量淨海外資產，同時通脹較美國低，因此該行認為美元兌日圓的合理值為98水平，又預料未來3個月及12個月處於124水平。目前日圓實際有效匯率為1976年以來最低，空倉亦處於極端水平。

瑞信指出目前日本企業﹑銀行及機構合共持有海外資產總值11萬億美元。雖然日圓貶值讓來自海外資產的收益增加，可是亦導致能源及食品進口價格上升。

自2000年以來，美元兌日圓於月內升值逾5%的情況，出現了15次。而自2012年，當美元兌日圓於月內累升逾5%，日本股市在6個月後都會上揚。

該行看好汽車﹑汽車零部件﹑醫療保健﹑自動化及科技零部件行業。