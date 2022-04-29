中銀香港首季淨利息收入按季增3.4%　淨息差較上季2個基點至1.08%

中銀香港（2388）公布首季業績，截至今年3月底止，提取減值準備前的淨經營收入按季上升25%，至142.24億元，按年亦增長6%。

期內，由於市場利率上升，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入按季上升3.4%，至85.37億元，按年亦上升4.1%，主要由於短期資金流入，帶動平均生息資產規模增長。淨息差為1.08%，按季擴闊2個基點，按年則下降3個基點。淨手續費及佣金收入按季上升29.1%；按年則下跌22%，下跌主要由於本港第五波疫情嚴峻、投資市場氣氛低迷，以及商業活動疲弱。

首季客戶存、貸款穩健發展，較2021年末分別增長2.9%及4.5%。貸款質量保持良好，特定分類或減值貸款比率穩定在0.27%。

中銀香港指，今年首季美國經濟保持擴張，就業市場快速改善，聯儲局完成資產購買計劃並啟動加息25個基點。歐洲央行加快縮減買債步伐，但地緣政治、經濟和通脹前景的不確定性加大。內地經濟延續恢復發展態勢，經濟運行總體平穩，同比增長4.8%。東南亞地區新冠肺炎疫情反彈，部分國家一度收緊防疫措施，對區內經濟復甦造成制約。

中銀香港續指，本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，為本地經濟活動帶來壓力，香港特區政府已提出逾1,700億元逆週期措施應對。雖然股票市場波動性增加，但金融系統維持有效運作，銀行體系保持穩健。