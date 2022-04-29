銀行公會主席禤惠儀：聯繫匯率行之有效　港經濟Q3有望回復增長

銀行公會舉行簡報會，主席禤惠儀表示，面對市場波動，市民需相信聯繫匯率機制，制度一直行之有效，又指人才流失情況亦暫見改善，經濟有望復甦。

美國聯儲局預計將於5月加息50點子，同時計劃縮表，使港匯一度貼近7.85，很大機會觸發弱方兌換保證。但銀行公會主席禤惠儀表示，市民毋須過分擔心，她表示聯繫匯率將一如以往充分發揮其作用，透過抽走港元從而提升港息，有效調節市場。

禤惠儀又指，雖然近日市場不穩，但由於資金成本較低以及銀行體系結餘充裕，樓宇按揭加息壓力不大。

對於疫情令香港人才不斷流失，業界因而面對沉重的人手壓力。禤惠儀回應指，雖然近日防疫措施放寬，使人才回流情況有所改善，但若要充分發揮香港金融科技以及大灣區的優勢，港府必須設有明確的開放計劃及時間線，讓國際公司能有效計劃在港投資及其人手分配。

近日疫情緩和，銀行公會表示隨着商業活動復甦以及政府發放消費券，香港經濟有望在第二季收復失地，並期望能在第三季能回復增長。

近日外圍經濟波動較大，消費者主要擔心央行加息速度太快拖慢經濟發展、又擔憂內地疫情嚴峻令經濟數據表現不理想、同時亦憂慮地緣政治引致的經濟影響等，銀行公會提醒市民投資時需尤其謹慎。