洪為民倡成立法定機構　統籌發展北部都會區

行政長官候選人李家超今日﹙29日﹚公布政綱六大核心政策，當中談到「開發北部都會，激活發展引擎」，令「北部都會區」未來發展勢將獲社會更廣泛關注。

在同日下午「粵港澳大灣區-北部都會區青年機遇論壇」上，前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民建議立法成立法定機構「新界北管理局」統籌北都發展，減少因為不同政府部門資訊不對稱、走不同流程而造成的效率損耗，同時向中央爭取政策支持。他說:「建設新界北都會區成為香港的『前海』，需要四個『創新』，包括: 發展模式創新、合作模式創新、管理模式創新及政策創新。」

洪為民補充，未來深化合作是全方位及全時段合作，並建議新界北應以「動態規劃」形式進行。

規劃署前署長、香港特別行政區政府前港深合作策略規劃顧問凌嘉勤則表示，北部都會區並不是一個行政區，而是一個以行動為本的發展策略，所以有10個重點行動方向，及45個行動項目，它是有活力的城市空間，它的基礎是完整的創科產業生態系統，與維港都會區並駕齊驅。

凌嘉勤表示，北部都會區發展策略的10個重點項目方向，即5個新鐵路項目 (當中包括3個跨境鐵路項目) 、4大規模房產拓地項目、3個濕地公園、2個戶外生態康樂或旅遊宣間項目及1個新田科技城。