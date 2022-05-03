美最快周未審核3000億美元中國進口貨關稅　貿易代表戴琪暗示減稅

美國貿易代表署最快本個周末，將針對超過3,000億美元的中國進口商品所徵收的第一批關稅政策進行法定復核前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一（2日）出席會議時表示，將會考慮運用所有工具來應對美國的通貨膨脹上升，選項包括降低中國商品關稅。

據《彭博》報導，美國貿易代表署最快本個周末，對中國進口商品所徵收的第一批關稅政策進行法定復核。當初被加徵關稅的理由是涉及不公平貿易。現在需要重新評估，否則加稅令就要過期。

不過，戴琪強調，針對中國大陸商品加徵關稅，需要放在更廣泛的經濟政策架構中研究，且需留意中程戰略目標。

戴琪在洛杉磯參加Milken研究所一項會議，指出採取任何工具對抗通膨，都不宜犧牲想要建立更強韌的全球經濟，以及要改變與中國的關係等等中程目標。人民不只是消費者，也是工作者。她表示，加徵中國大陸商品關稅後，已經促使某些原先在中國大陸製造產品銷售到美國的公司，開始轉移生產與營運基地到其他國家。

戴琪被問到中國大陸商品關稅是否調降時，她說：「我們當然可以研究這些關稅；但需要以戰略角度來看待這件事。」

美國財政部長耶倫上月曾經公開建議，美國對於調降對中國商品所加徵的關稅，應該保持開放態度，以協助美國民眾緩解通膨壓力。