澳洲央行12年來首次加息　加幅達0.25厘超出預期　刺激澳元上揚

再有發達國家央行加入加息行列，澳洲央行公布議息結果，宣布加息0.25厘至0.35厘，為自2010年以來首次加息之餘，加息幅度更高於預期的0.15厘。

受到澳洲央行加息幅度較預期大刺激，澳元兌美元抽升，最新報0.7108，升0.82%。亞太區內其他主要貨幣則走勢各別，其中美元兌人民幣在岸價跌0.27%，報6.6085。美元兌日圓跌0.03%，報130.12，美元兌韓圜最新報1,265.8，升0.03%，兌新台幣升0.31%，報29.529。

澳洲央行指出，經濟前景展望為積極，認為目前為退出非常規支持措施的合適時機，經濟亦已證明具韌性，要遏制通脹有需要進一步加息。

澳洲央行又指出，通脹壓力高企，增速亦較預期快，預料通脹會進一步上揚，亦指出當地工資增長速度正加快。雖然預期通脹會在短期內再上揚，但是當供應鏈問題得以解決，屆時脹將回落至介乎2至3%水平。

至於未來加息的間及幅度，澳洲央行指出委員會將繼續密意留意收到的信息，及不斷變化的風險平衡。同時央行亦不打算將已到期的債券收取的收益進行再投資，預料資產負債表會在未來數年大幅收縮。