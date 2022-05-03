阿里騰訊兩日累升逾一成　經濟師：科企監管告終　保就業成新任務

騰訊（0700）﹑阿里（9988）及美團（3690）等中資互聯網平台龍頭股，連續兩日股價抽高，累計升幅達10%至16%。主因市場憧憬過去一段時間困擾科網股的監管陰霾，有望消散，特別是上周由中共總書記﹑國家主席習近平主持的中央政治局會議，要求平台經濟健康發展後，接連市場消息傳出，中央擬入股科企1%，讓政府在企業決策中發揮直接作用，同時會停止對科網企業整頓及罰款。



面對消息滿天飛，到底中資科技股的最壞時間，是否已經告一段落？專家認為，內地科網監管措施已經在過去一年陸續公布及落實，現時相信不會再有新措施出台。並指出眼下內地經濟下行壓力加重，失業率已經增長至5.8%，特別是今年內地大專院校畢業生首次突破千萬大關。面對逾千萬畢業生投入勞動市場，認為科網企業要健康發展，對穩定社會職位增長十分重要。



騰訊阿里美團等中資互聯網平台龍頭股，連續兩日股價抽高，累計升幅達10%--16%。

騰訊兩日累升12% 股價直逼400元

ATMJ龍頭科網企業中，騰訊及美團連升兩日，累計升幅達到12%及16%。當中騰訊股價高位見388元，直逼400元大關。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，在宏觀經濟環境下，政府要穩定經濟增長，重點在於擴大就業職位上。據統計，今年內地大專院校畢業生首次突破千萬大關，一眾科技龍頭企業如騰訊及阿里巴巴等，對於提高就業職位，有很大的作用。

參考早前內地網信辦公開向企業查詢的員工數字，騰訊、阿里巴巴、美團、京東等12家互聯網企業，由去年7月至今年3月中旬，合共淨增聘7.91萬人。（資料圖片）

林樵基：科網監管料暫告一段落 企業要肩負保就業責任

參考早前內地網信辦公開向企業查詢的員工數字，騰訊、阿里巴巴、美團、京東等12家互聯網企業，由去年7月至今年3月中旬，合共淨增聘7.91萬人，當中引述美團表示，自去年7月以來，公司淨增員工1.7萬人。

市場視為一年多來內地對科技監管放寬強烈訊號

眼下內地經濟下行壓力增加，特別是製造業PMI連續兩個月跌至收縮水平後，市場憧憬政府對科網企業的監管將鬆綁，以支持經濟。特別是內地最高領導人，多次公開講話，表示今年的經濟增長要「穩」。

在內地公布首季GDP跌破「5字頭」，錄得按年增幅4.8%，低於今年5.5%的政府增長目標之後，習近平主持的中央政治局會議上，提到要努力實現全年經濟社會發展預期目標。對於平台經濟方面，會議上指，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，推出支援平台經濟規範健康發展的具體措施。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，今年內地大專院校畢業生預計將破千萬，政府有需要加強就業市場的氣氛，要科企肩負保就業責任。（資料圖片）

這被視為2020年末實施互聯網監管以來，官方對於放寬監管釋出的強烈訊號。會後，市場傳出連串內地會放寬對平台經濟監管的消息，據《南華早報》引述消息稱，內地監管機構，即將與內地科網巨擘舉行座談會，以安撫科網高層，政府不會再要求整改或施加意料之外的罰款。

傳聞政府擬入股科技巨頭1% 專家認為象徵意義居多

此外，外電亦指內地考慮入股個別科技公司，透過持有1%股權，從而在科企決策中發揮直接作用。報導稱，除現時已獲中央持股1%的字節跳動及微博外，中央亦有意將持股擴大至其他內地平台營運商，如騰訊及美團。

林樵基認為，雖然目前不能排除科網企業，會透過轉讓及餽贈等方式，向國家提供股權。不過，認為1%的股權，其實是象徵性意義居多，而且官方機構對行業指導，亦不需要持有企業股權才能達到目標，所以並非一個關注的重點。重點應該是要看，今年監管機構對科網企業的一連串反壟斷政策，是否會再加碼或收緊。他認為，去年以來，多間科企都積極跟隨官方政策，進行整改及業務調整，例如阿里巴巴的螞蟻業務，其網上借貸業務正陸續納入持牌的金融控股公司之內，受到人民銀行等監管，因此，相信官方對科網平台的監控將暫告一段落。

林樵基認為，雖然目前不能排除科網企業，會透過轉讓及餽贈等方式，向國家提供股權。不過，認為1%的股權，其實是象徵性意義居多。（資料圖片）

現時內地在疫情影響，以及美聯儲正式啟動加息收水進程，令經濟壓力增加，今年首季內地經濟增長跌穿5%，官方亦屢次提及經濟正面對「三重壓力」。國家統計局早前公布，首季全國城鎮調查失業率平均值5.5%，單計3月失業率升至5.8%，按月升0.3個百分點。

內地大專院校畢業生首破千萬 科網企業仍為就業首選

內地今年目標城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率控制於5.5%內。面對現時經濟情況，內地監管機構，會如何透過互聯網企業，支持全年經濟目標呢?

林樵基認為，互聯網行業仍在高速增長階段，相信監管機構會期望科企龍頭，肩負提供就業機會的責任。特別是新一批畢業生即將投入勞動市場，據統計，今年內地大專院校畢業生預計將達1,076萬人，政府有需要加強就業市場的氣氛，特別是年輕人的求職心態轉變，並非如以往希望加入傳統製造業大廠，反而更多會傾向加入互聯網龍頭企業工作，因此科網企業能否保持新增職位，對社會就業市場影響明顯。