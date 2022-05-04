星展料本港開始加息　年底最優惠利率升0.125厘　樓價零增長

美國今年3月份已經開始加息周期，星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦指出，港美息差逐步擴大下，港元近日加快貶值，跌至近7.85的弱方兌換水平。參考上次加息周期，當美國利率升至2.5厘左右，本港的銀行體系結餘亦會由現時約3,000多億元，跌至近500億元，料會觸發本港跟隨美國開始加息。

他預期今年底，美國利率將會升至2.5厘左右，屆時本港亦將會開始上調最優惠利率，亦即是樓按的P息，相信會加息0.125厘。

本港首季經濟預估倒退4%遜市場預期，謝家曦預計，第二季經濟會較第一季改善，不過相信仍然會錄得按年負增長，因本港疫情剛受控，經濟活動恢復需時，晚市堂食在4月中才開始逐步回復，加上去年基數高，因此第二季經濟料難以錄得正數增長。該行將全年本港經濟增長，由2.4%下調至1.7%。

本港今年首季經濟及樓價皆錄得倒退，他相信隨疫情受控，失業率料會回落，估計失業率由約5%，跌至今年底約3.7%。

樓價方面，經歷首季下跌約3%後，在4月已經開始反彈，他料今年餘下時間樓價會續升，收復上季失地。不過，他指出，樓價受供樓利率、本港經濟和股市表現影響，認為今年港股表現欠佳，若港股續維持現水平，令樓市升幅亦有限，估計全年整體樓價將會是零增長。