騰訊電競︰將業界合作推動本港電競發展

騰訊電競品牌總監楊瑞於4月30日舉行的「2022亞洲行香港站」表示，香港在亞洲乃至全球電競發展中都有着得天獨厚的優勢。騰訊電競未來將與香港電競行業，如香港電競總會、香港數碼港等，就城市電競生態、行業人才培養、青年交流、大灣區賽事共建等維度，開展更密切的交流合作，共同推動香港電競產業的繁榮發展。

此外，騰訊於今年初與亞奧理事會達成了戰略合作，旨在共同促進亞洲體育事業蓬勃發展，鼓勵全亞洲年輕人參與體育活動，推動亞洲電競行業規範化發展。

香港數碼港數碼娛樂高級經理梁德明對騰訊電競的參與表示歡迎。他指，數碼港將結合香港在亞洲經濟中心地位和高質量人才基礎，為騰訊電競提供優質的場館、設備以及政府政策等支持，在競賽、科技和人才培育方面進一步加強合作，期待擦出更多的火花。

香港電子競技總會和羅頓發展於4月30日聯合主辦的「2022亞洲行香港站」，活動以「香港電競發展與杭州亞運」為主題，邀請了騰訊電競相關負責人，以及香港電競界的多位代表，通過線上研討會的方式，就香港電競如何更好地融入粵港澳大灣區一體化發展，以及騰訊電競與香港電競的交流與合作展開了深入探討。