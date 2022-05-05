李寧謀撈過界？　正申註冊「寧咖啡 NING COFFEE」商標

撰文：黃捷
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內媒根據天眼查App顯示，近日李寧體育(上海)有限公司申請註冊「寧咖啡 NING COFFEE」商標，國際分類為餐飲住宿，當前商標狀態為等待實質審查。

李寧﹙2331﹚現報59.6元，升0.3%。

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