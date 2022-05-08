創建集團被DQ﹙六﹚︰覆核結果快出爐　一窺監管大佬主旋律│刁佬

上幾回刁佬和大家重溫了1609﹙創建集團﹚於去年的一番操作，看到集團一年不到便極速把自己由 「電動車股」 回歸 「混凝土股」，刁佬腦海中不禁浮現出一個畫面，就是張老闆誠心的跟交易所說︰「我係真心做水泥架。」說時還要綻放出《喜劇之王》張柏芝食完 Wasabi 那水汪汪的眼神。

所以當去年12月上市覆核委員會 (Listing Review Committee) 把案件發還上市委員會 (Listing Committee) 重審時，大家都覺得交易所今次應該收貨啦，個仔知錯喇，會從輕發落喇，誰知原來不是。交易所依然說集團在不夠36個月的時間內改變了主營業務，懶理你之後做了幾多功夫回復女兒身。

你說這判決是否合理？ Well，人家白紙黑字寫明「變身」不能短於36個月，你計錯數，當然是你錯。但同一條文，稍作演譯，說之後的「還原靚靚拳」也應被視作同一連串交易，現在通過這一連串交易，把原先的主營業務和今天的主營業務，都維持在混凝土上，當然也不能說你錯。

法律不外乎人情， 條文亦不外乎演譯。刁佬只能說，監管機構要放你，有千萬種理由; 要收你皮，亦有一萬種方法。今次有錢、有人、有架生的張老闆「unwind」成單刁，誠意十足，惟上市科似不收貨，維持原判，大有「一心把你辦了」之勢，上市覆核委員會否有更寬容的看法，相信有點難，除非是有心跟上市委員會 (及背後的主旋律) 一而再的對著幹。

事實上，當日上市委員會發還上市委員會重審，也不是存心跟下行機構對著幹，可能只是因為當日上市委員會初審後，誰也沒料到1609真肯花心機動員這麼多人力物力去「補飛」。加上當時這又是新例「14.06B」出台後的第一案，就著這些「事後補救措施」是否應給予考慮，估計仍未有定案，所以上級決定發還下級重審再觀望一下絶對是人之常情，亦暗示當時1609實在尚存一絲生機。

雖然最終上市委員於2月重審後維持原判，但這並不能就定論這些補救措施都是無用，因為試了，還看到一絲生機; 不試的話,這DQ便定案了。刁佬這些年來眼見很多老闆口口聲聲說要救殼，但口爽荷包𣲷，虛耗了大半年，莫說沒有就救殼促成了那些交易，就是找團隊落實個方案，也不肯花資源去做。相比起來，張老闆過去一年的努力，太有目共睹了。

當然never say never，上市覆核委員會還未有最後結果，DQ仍未定論。但自去年1609這案出來後， 客戶們都趨向謹慎。無他，只要他們有那位過份心急而想不走好程序，刁佬就會把1609這案例給他科普一下，多進取的老闆聽後「Energy Level」都會下調幾格，大有當年我們拿「周正毅案」出來，便能令老闆小心應對監管機構的阻嚇力。

執筆之時，已是2022年4月底，相信1609的覆核結果很快出來，大家拭目以待吧。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。