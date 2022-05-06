綠色零售債券截至認購　工銀亞洲︰最高認購金額500萬元

政府綠色零售債券今日﹙6日﹚截至認購，綜合各行數據，市民反應熱烈。

中銀香港︰經電子渠道認購佔比達8成

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表，綠色零售債券認購反應理想，預計錄得超額認購，有機會每人最少獲派4手。

中銀香港客戶經電子渠道認購佔比達8成，線上平均認購為7手。

耀才︰最大認購股數80手

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才證券是次綠色債券認購人數超過6.5萬人，平均認購5至7手；總認購金額近38億元，最大認購股數80手。

許繹彬續表示，投資者反應熱烈，原因包括港股市況持續不穏，以至認購及買賣程序與IBOND相似。

富途︰共接獲人8萬申請

富途證券國際（香港）宣布截止今日(5日)下午5時，共接獲人8萬申請，市場反應踴躍，帶動開戶及回流人數節節上升，成績超乎預期，錄得38.2億港元認購金額，人均認購5手，最高認購額為600手。

工銀亞洲︰平均認購金額為9萬元

工銀亞洲今次綠色零售債券總認購金額及人數與去年第八批iBond反應相若，最高認購金額為500萬元（即500手），平均認購金額為9萬元（即9手）。

客户亦響應政府綠色金融概念透過電子渠道認購，電子認購佔比高逹八成，較過往明顯上升。該行整體銷售情況符合預期，表現理想。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，雖然美國聯儲局最近加息有機會減低市民對綠色零售債券的需求，同時對二手市場價格會造成影響，但在投資市場較為波動的情況下，綠色零售債券作為投資者防守型資產配置工具，最低息率高達2.5厘，且每半年派息一次，回報穩定，對大部分市民仍具一定的吸引力。若投資者選擇長線持有，則不受短期價格波動所影響。估計今次綠色零售債券認購情况會如市場預期般熱烈，預計150億元發行額最終超額認購2-3倍。

信銀國際︰平均認購金額約8萬元

中信銀行(國際)接獲之綠色零售債券之平均認購金額約8萬元，最高認購金額為100萬元。

富途：接獲逾8.8萬人申請

富途表示，共接獲逾8.8萬人申請，錄得約42億元認購金額，佔市場總認購人數約18%，平均每人認購5手，最大認購數手為600手。