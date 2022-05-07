馬斯克否認收購Twitter　是受到特朗普鼓勵

據《紐約時報》報道，馬斯克向投資者指出在收購完成後會提升Twitter收入，預料至2028年時該社交媒體收入可增至264億元（美元‧下同）（約2,059.2億元）。去年Twitter收入為50億元。

報道引述馬斯克向投資者展示Twitter未來發展計劃書時，預料該社交媒體於2028年時廣告收入為120億元，惟佔比卻降至45%，而去年廣告收入佔比達90%。用戶收費收入為100億元。由馬斯克提出的Twitter Blue服務費用收入屆時為6,900萬元。

報道指出馬斯克並無回應查詢。

另一方面《紐約郵報》早前引述美國前總統特朗普旗下媒體公司Truth Media & Technology行政總裁Devin Nunes指出，特朗普鼓勵馬斯克收購Twitter。不過馬斯克於Twitter指出，有關特朗普的說法是錯誤，其本並無直接或間接與特朗普進行溝通。他又指出特朗普本人已多次表明，只會在旗下Truth Social與支持者溝通。

This is false. I’ve had no communication, directly or indirectly, with Trump, who has publicly stated that he will be exclusively on Truth Social. — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2022

此外有Twitter股東入稟法院，試圖阻止馬斯克收購。《路透》另有報道，馬斯克與部份Twitter股東達成融資協議，由於部份股東為外國登記人，有顧問指出，今次收購或須美國財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）審批。不過美國財政部拒評有關消息，馬斯克亦未有回應傳媒查詢。不過有法律學者指出，由於馬斯克將擁有Twitter的絕對控制權，CFIUS阻止有關交易可能性不大，仍有可能出現具爭議情況。