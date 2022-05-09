美股｜道指收市跌653點　納指挫4.29%　標指瀉132點

美國股市近期極為疲弱，上周五（6日）道指曾跌逾500點，最終跌98點收市。不過今日（9日）歐洲股市未見轉勢，相信今日美股將會受壓。



【04:20】美股收市

道瓊斯指數收市報32,245點，跌653點或1.99%；標準普爾500指數收市報3,991點，跌132點或3.2%；納斯達克指數報11,623點，跌521點或4.29%。

【03:51】道指瀉逾720點

美股三大指數跌勢加劇，道指跌逾720點，標指跌3.44%，納指更跌556點，挫4.59%。

【02:15】

道指報32,496點，跌447點或1.22%，；標指報4,036點，跌106點或2.11%；納指報11,802點，跌446點或2.81%

【00:01】三大指數繼續下挫

美股三大指數繼續下挫，道指跌逾500點，現挫1.67%，標指跌2.53%，納指更挫3.41%。

【22:37】納指挫逾3%

美股三大指數跌勢未止，道指現挫1.38%，標普500指數跌2.14%，納指更挫3%。

新能源車板塊走低，Rivian跌逾16%，Lucid跌逾8%，Tesla跌逾6%。

中概股跌勢未止，納斯達克中國金龍指數瀉近7%，其中阿里美股則跌5.37%、京東美股挫9%、拼多多挫7.9%。

【21:35】美股三大指數皆低開

美股三大指數集體低開逾1%，道指開市後不久跌1.37%，標普500指數跌1.69%，納指更挫2.04%。

新能源車板塊走低，Rivian跌逾14%，Lucid跌逾6%，特斯拉跌逾4%。

阿里美股則跌1.75%。

【19:14】美元兌英鎊及歐元皆上揚

美元兌多種主要貨幣上揚，兌日圓最新報131.14，升0.44%，歐元兌美元最新報1.0537，跌0.13%，英鎊兌美元最新報1.234，跌0.06%，澳元兌美元最新報0.7002，跌1.05%，美元兌瑞士法郎最新報0.9934，升0.44%，美元兌加元最新報1.2944，升0.54%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報107.27美元，跌2.28%，布蘭特期油最新報110.07美元，跌.026%。金價亦回落，紐約期金每盎司最新報1,859.3美元，跌1.25%，現貨金報1,859.34美元，跌1.3%，期銀每盎司報21.81美元，跌2.49%。

【19:02】道指期貨挫逾500點

道指期貨最新報32374點，跌525點，標普500指數期貨跌75點，報4047點，納指期貨跌287點，報12406點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報13447點，跌226點，法國CAC指數報6133點，跌124點，英國富時指數最新報7254點，跌133點，意大利富時MIB指數後23066點，跌409點。