恒生聯乘試當真啟動「試下mode」　游學修話最大挑戰係關豪哥事！

恒生銀行表示，為了讓年輕一代踏出理財第一步，邀請 YouTube 頻道「試當真」創辦人游學修、許賢及蘇致豪三位年輕人攜手呈獻「試下成熟、試下認真」電視廣告，並將於今晚7點半在恒生及試當真YouTube頻道首播，7點40分至7點45分在ViuTV 99台播放。

該行指，新客戶成功透過個人流動理財服務應用程式及完成指定任務要求後，除了可享用「試下mode」的優惠外，更可獲得「試當真限量版禮品，包括一套「試當真」海報、一張展示廣告不同造型的立體變幻卡（光柵立體畫）及一隻遇熱變色杯。

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兼任是次廣告創作總監的游學修表示，今次廣告最大的挑戰是豪哥用正音讀恒生二字，而在廣告中再度穿上西裝，很開心有銀行職員的感覺。

許賢指，曾經夢想成為恒生銀行的實習生，在大學時期已經開通恒生銀行戶口，多年來被恒生綠色緊緊包圍，今日終於有機會拍攝恒生銀行廣告。

年內新增3間跨境財富理財中心

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，疫情以來，香港私人貸款業務生意呈雙位數增長，手機入票推出首月周錄得數千位客戶，線上服務亦大受歡迎，去年透過數碼渠道使用銀行服務的客戶數目按年增長超過40%，以年輕人為服務對象的優進理財戶口於去年的客戶數按年上升超過兩成。

另外，她指，為配合跨境理財通，將於月內在上水開設跨境財富理財中心，今年亦會在港島、九龍區開設兩間跨境財富理財中心。