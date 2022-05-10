日圓貶值致成本上漲　日本壽司郎創業38年首加價　最平要120日圓

日美兩地息差不斷擘闊，促使日圓（日元）在年內持續貶值，兌美元曾低見131，每百日圓兌港元亦回落至6元大關。從遊客角度而言，日圓貶值自然大感高興。但是對日本企業而言，圓匯大幅貶值變相增加營運成本。為抵銷成本上漲的壓力，不少企業已先後宣布加價，當中包括日清旗下杯麵，以及日本版KitKat。最新一間宣布即將加價的日本企業，為近年在港掀起一片狂潮的壽司店﹕壽司郎。

創業38年﹑經營迴轉壽司品牌的壽司郎母公司FOOD&LIFE COMPANIES宣布，從10月起將每碟壽司售價上調，原因與原材料價格及運費上漲，及日圓貶值等影響。

壽司郎創業38年來，每碟壽司稅前售價一直為100日圓起，從今年10月起，每碟壽司售價將會調整至連稅計，為120至150日圓起。

現有價格會維持至9月底

壽司郎會因應不同地區的舖租及人工薪酬，將於日本的分店分成為「郊外型」﹑「準都市型」及「都市型」。其中「郊外型」門店的壽司最低售價，由目前連稅為110日圓調整至120日圓，「準都市型」門店則由目前每碟121日圓，加至130日圓。「都市型」門店壽司最低售價由132日圓升至150日圓。

FOOD&LIFE COMPANIES社長水留浩一指出，在經營環境出現大變化下，企業亦須作調整，現時旗下分店產品售價會維持至今年9月底，以希望一眾年輕朋友及孩童，能在即將到來的暑假盡情享用100日圓的壽司。