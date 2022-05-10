蕭若元折讓沽售易還財務　買家身份曝光　「蟲草大王」陳恩德接盤

時事評論員蕭若元早前申報，於上周三（4日）場外以每股0.08元，近乎悉售手上持有的8,228.9萬股易還財務﹙8079﹚，套現658萬元，持股量由原來的34.91％，下跌至0.67%。

買家身份今日﹙10日﹚揭盅，為有「蟲草大王」之稱的寵物藥妝及仍志集團主席陳恩德。

資料顯示，陳恩德透過其全資擁有公司葆豐管理，與立富顧問﹙蕭若元任股東﹚訂立股份買賣協議，收購易還財務投資34.24%股權。是次收購代價為658.3萬元，相當於每股出售股份0.08元，作價以現金支付。

新買家同時提全購要約，每股要約價同為0.08元，較易還財務停牌前收市價折讓兩成。易還財務明天﹙11日﹚復牌。

收購將可產生協同效應

陳恩德指出，易還財務主要從事放貸業務、零售及批發業務，在港參與放貸業務逾八年，已建立廣闊而穩固的客戶基礎；目前分別於灣仔、荔枝角、大埔及九龍灣經營四間「人民超市」品牌的零售店，並且經營網上雜貨銷售業務。仍志集團在經營健康食品、藥品以及寵物食品及用品的零售業務方面擁有豐富經驗，在港擁有龐大銷售網絡。藉著此項收購，將可產生協同效應，加速集團在港的零售業務發展。

他補充，這項收購符合集團發展多元化業務之策略，相信可與仍志優勢互補，擴大零售業務的銷售渠道。未來仍志集團將繼續抓緊不同市場機遇，創造持續穩定的增長。

易還財務自上月29日起停牌，停牌理由為「根據香港公司收購及合併守則刊發一份公告，其內容構成公司之內幕資料」。