國泰4月客運量按年反彈82%　因應上海疫情進一步削內地航班班次

國泰航空公布4月份客、貨運量數據。期內，載客4.0823萬人次，較2021年同月增加82.2%，相比疫情前2019年4月的水平下跌98.7%。收入乘客千米數按年上升60.7%，但與2019年4月相比則減少98.5%。乘客運載率增加31.5個百分點至55.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少30.2%，與 2019 年4月相比下跌97.7%。

在2022年首四個月，載客人次較去年同期增加37.8%，但運力下跌60.1%，而收入乘客千米數則上升 15.8%。

貨運方面，4月份運載9.2361公噸貨物，較去年同月增加26.3%，但與2019年4月相比減少43.6%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌13.2%，與2019年4月相比減少62.4%。運載率下跌2.7個百分點至80.2%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少10.2%，與2019年4月相比減少70.7%。

在2022年首四個月，載貨量較去年同期下跌5.4%，運力減少42%，而貨物收入噸千米數則下跌43.3%。

運航班運力較3月份增加約25%

國泰補充，由於香港特區政府最近分階段調整多項旅遊限制及檢疫規定，因此國泰航空於4月份的客、貨運量數據仍反映受部分限制的影響。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，4月份的客運業務表現有所改善，整個國泰網路的客運需求均有增長。隨著政府於4月1日解除客機航班從9個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期由14天減至7天，市民從外地（尤其英國）回港的需求增加。因應強勁需求，國泰將客運航班的運力較3月份增加約25%，然而4 月份的客運運力較疫情前水平僅約 2%。「我們增加更多航班班次，為過境乘客提供更多和更方便的接駁航班。除了來自中國內地的持續需求，往返其他亞洲城市的過境需求亦有回升。我們於4月29日接載了2,805名乘客，是自2021年8月4日的新高。另一方面，因應上海的新冠疫情，我們進一步減少了前往中國內地的航班班次。」

展望方面，國泰指﹕香港特區政府最近調整旅遊限制和檢疫要求，有助促進恢復旅遊活動，以及加強香港國際航空樞紐的航班網絡聯繫。談及客運，國泰指，有關檢疫及醫學監察規定的調整，讓公司能恢復營運更多航班往返更多目的地。「我們一直努力不懈，並會在未來數月積極增加航班。國泰由6月初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班。我們亦將恢復或增加往來美國、澳洲、新西蘭及印度等多個重要市場的航班。」