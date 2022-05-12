能源股跑贏科技股？　沙特阿美成全球市值最高公司　蘋果退居第二

石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）自2020年以來首次超越蘋果公司（美︰AAPL），成為全球市值最高公司。

沙特阿美隔晚股價一度衝上歷史最高水平，全日收跌1%，市值約為2.43萬億美元，而蘋果受累於美股拋售潮，大跌5.2%，收報146.5美元，市值約2.37萬億美元。沙特阿美市值自2020年以來首次超越蘋果。

沙特阿美亦是市值排名前十的唯一非美國公司。緊隨其後的是微軟、Alphabet、Amazon、Tesla、巴郡、美達、強生和聯合健康。

2020年3月全球爆發疫情令蘋果市值蒸發5000億美元，回到1萬億美元水平。隨後在美聯儲放水政策之下，2020年8月，蘋果市值翻倍至2萬億美元。2022年1月3日，蘋果股價創新高成為首家市值超3萬億美元的公司。

不過，在全球通脹高企和全球經濟增長放緩的背景下科技股逐漸疲弱，另一邊廂，油價飆升為沙特阿美帶來了更多利潤，但卻加劇通脹上升，迫使美聯儲以更快的速度加息，進一步打壓科技股表現，蘋果股價今年迄今已經下跌了約16%，相反沙特阿美股價年初至今已累升逾27%。

Tower Bridge Advisors首席投資官James Meyer表示，在業務或基本面方面，不能把蘋果與沙特阿美相比，但商品領域的前景已改善，是通脹及供應緊張的受益者。