MIRROR演唱會｜Mox客戶今優先訂票　Mox app「大塞車」無法登入

渣打香港旗下虛擬銀行Mox Bank最近成為MIRROR演唱會優先訂票的平台。今早Mox app便出現網絡問題，客戶無法登入，Mox表示正在搶修中。

MIRROR公布今年7月25至31日，及8月2至4日於紅館舉行演唱會，Mox Bank為其中一個接受優先訂票的平台，並於今日（12日）上午10時開始至晚上11時59分優先預訂。

Mox app亦顯示，訂票時無須預先登入Mox app，當成功載入訂票頁面並開始購票，客戶會有15分鐘時間；如須翻查Mox Card資料，可屆時登入Mox app。

《香港01》記者於早上10時前亦已無法登入，並向Mox Bank查詢最新情況。

Mox Bank回應指，Mox app正全力搶修，而Mox Card的付款功能則如常運作，但請客戶於驗證網上交易時選用短訊驗證，以避免延誤。至於有關演唱會優先訂票的最新消息，則留意其Facebook專頁，為客戶造成不便致歉。

Mox亦表示，早前Mox已透過不同社交媒體提醒客戶在優先訂票之前，先記下賬戶資料，使到整個購買流程更加暢順。