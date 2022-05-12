離開職場難再搵工？　花旗推招聘計劃　助女性專才Return to Work

花旗集團宣布，在香港推出「Return to Work」招聘計劃，協助女性在暫別工作後重新融入職場。計劃對象為已離開工作崗位兩年或以上並有意加入或重投金融服務行業的女性專才。

成功入選計劃的參加者將按其經驗及技能獲安排擔任多個部門的不同職位。她們首先將參加為期六個月的計劃，內容涵蓋職業發展規劃、非技術性技能及專業技能培訓、與管理層定期面談和朋輩支援小組，有助她們重投工作。

花旗環球財富亞太區主管及香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，希望透過計劃吸納在暫別職場後有意重投工作的女性。「她們是其中一個最大且潛能尚待釋放的人才庫，我們希望協助她們再次投身職場，進一步開拓自己的事業生涯。」

她續說：「我們歡迎各種背景及工作經驗的女性參加。我們相信，招募來自不同背景兼具備多元觀點的人才將有利於我們團隊及機構的發展。」

履歷空檔期 成搵工阻力

現在任職新加坡花旗銀助理副總裁的Hema Sivaramakrishnan於2020年透過「Return to Work」招聘計劃加入花旗工作，她表示：「當我多年前決定暫別職場時，便已計劃會再重投全職工作。然而，許多機構看到我履歷上的空檔期，都不願意聘請我。因此，我非常感激花旗團隊對我的大力支持。這個重返職場計劃確實幫助我在暫別職場後重投工作。」

Reema Randhawa於2019年透過印度的「Return to Work」招聘計劃加盟花旗商業銀行任職副總裁，她表示：「我有13年的工作經驗，重投職場加盟花旗集團是我夢寐以求的機會。我喜歡與充滿活力的團隊共事和同事間互相的扶持。花旗用心營造理想的工作環境，讓所有同事能夠盡展所長。」

女性高層比例上升

花旗於今年2月宣佈集團已超額完成2018-2021年的女性員工比例目標。全球助理副總裁至董事總經理職級中的女性比例由2018的37%上升至40.6%；香港的比例更高，為46.3%。

伍燕儀又稱︰「我們明白到公司需要做的遠不只於此，但我們對企業的發展方向感到自豪。我們在未來將繼續積極透過招聘、培訓和留任方式，進一步提升團隊的多樣性。」