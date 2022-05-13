惠康等母企推網購平台yuu to me　最快1小時送到　陳豪全家助攻

怡和集團旗下 DFI 零售集團於2020年7月推出購物積分獎賞平台yuu，集團再下一城，今日﹙13日﹚宣布推出全新網購平台「yuu to me」，以最快1小時送貨至府上作賣點，搶攻網絡零售市場。

集團表示，yuu會員只需要登入已下載的yuu應用程式，便可從惠康和 Market Place 選購食品和雜貨、從萬寧選購健康和美容產品，並從 7-Eleven 選購一系列便利店貨品，讓yuu獎賞計劃的400萬會員能在一個應用程式上享有購物、送貨服務，同時賺取 yuu積分。

集團補充，yuu to me亦將會迅速擴大產品數量與種類。此外，該平台連接著宜家家居、肯德基、必勝客、美心西餅及東海堂的網上商店，讓顧客可以在yuu應用程式上選購家具用品和美食。

DFI零售集團宣布，對獎賞計劃yuu進行升級，推出全新的網購服務yuu to me。（yuu提供）

惠康、Market Place 及萬寧訂單可合併送貨

集團稱，yuu to me會自動將會員從平台上選購的惠康、Market Place 及萬寧訂單拼合並安排送貨。購物滿200元的訂單，會員更可享受一日內免費送達服務。從訂單中賺取的yuu積分將在成功送貨後在應用程式上顯示。

yuu to me與惠康、Market Place 及7-Eleven 合作將150多家實體店轉化為O2O商店，遍布香港多區。在特定區域， 15件或以下的 7-Eleven、惠康和 Market Place 訂單提供最快1小時送貨選項。

集團補充，2022年5月13日至6月9日期間，每位yuu用戶將獲發免運費電子優惠券乙張。用戶透過 yuu to me網購平台於惠康或Market Place或萬寧（可同時選購）滿200元消費即可使用。