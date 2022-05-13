幣圈聯匯失效驚現「人踩人」式擠提　Luna近乎一文不值｜專家拆局

近日備受爭議的穩定幣「TerraUSD /UST」，其同系的加密貨幣Luna跌至接近0美元水平，暴跌逾九成九，連同其他加密貨幣價格急挫，據CoinMarketCap估計，過去24水時的大規模拋售，已經令超過2,000億美元財富蒸發。



有業內人士相信，今次Luna「爆煲」是受俄烏戰爭、美國聯儲局收水，股市下挫等因素夾擊下，令環球風險資產大跌，加上Luna生態圈的應用增長及不上派息速度，多重打擊下，「一有風吹草動就出現人踩人嘅擠提情況。」



目前全球主要普及的穩定幣是泰達幣（USDT）及USD Coin（USDC），一般來說穩定幣會與美元等實體資產掛鈎。如USDC發行商Centre承諾，每1 USDC 可在何時候兌換成1美元現金；同時又定期透過第三方報告，證明其擁有充足資產儲備；泰達幣背後亦有約800億美元的資產，包括現金、國債及商業票據。

加密貨幣「Luna」跌至接近0美元水平，暴跌逾九成九。（資料圖片）

UST及Luna 現「死亡螺旋」式下跌

至於今次出事的Terra則不同，UST是「算法穩定幣」，與同系代幣Luna 以1：1掛鈎，Terra創辦人Do Kwon，其所創立、負責穩定價格的非營利組織「Luna Foundation Guard」則是選擇以比特幣作為Luna 儲備之一。

當UST價格上漲到超過1美元時，持有人可將價值1美元的Luna，兌換成UST，套利賺取差額；相反亦然，最終兩者價格會維持穩定；每次交易智慧合約都會銷毀一定數量的Luna，確保其稀有性及價格。

TerraUSD一度是全球第三大的穩定幣，Luna規模向來都高於UST。惟本月8日突然出現「脫鈎」，Luna與UST之間出現價差，大量鎖在「Anchor 」內的UST流入市場，價格穩定機制失靈。據CoinMarketCap數據，UST過去一周曾跌至0.29美元，吸引套利交易投資者，同時亦引發Luna沽壓。

由於1UST可換等值1美元的Luna，按機制大量新的Luna被鑄造，令市場流通量大增，Luna及UST出現「死亡螺旋」式下跌。據Terrascope數據，Luna流通量， 已經大幅增至1.15萬億個代幣，價格更跌至接近0美元。

CoinUnited.io共同創辦人Angus指，Luna對市場而言屬一個超大膽的創新。（受訪者提供）

驚現「人踩人擠提」

不少人都認為，今次事件反映UST是一場「騙局」。CoinUnited.io共同創辦人Angus，接受訪問時指出，Luna對市場而言屬超大膽的創新，更吸引機構投資者，如三箭資本、Jump Trading等投資。

他指出，今年三月份Terra團隊意識到20厘年利率是不能夠持續，因此建議減息，只不過今年碰上俄烏戰爭、通脤升溫引發美聯儲收水，股市下挫等因素，令環球風險資產大跌。由於部分持有UST的人士，是被高回報所吸引，整個生態圈的應用增長及不上派息的速度，多重打擊下，「一有風吹草動就出現人踩人擠提。」

儲備不足 「聯繫匯率」失效

對沖基金組合經理、香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民亦認為，單從Terra的白皮書去分析，難以判斷是否騙局，不過近年不少機構投資者入市，若果真的有問題，「Smart Money」未必會投資。

與Angus一樣，蔡嘉民估計，今次「出事」純粹是技術上抵受不住沽壓而爆煲，「每年派20厘，之前已經有人講，（派息儲備）派兩多個月就派完，呢樣嘢好多人都關注，就算冇人打爆，有可能燒晒儲備，而頂唔到個聯繫匯率。」

蔡嘉民估計，今次「出事」純粹是技術上抵受不住沽壓而爆煲。（受訪者提供）

Terra：區塊鏈已正式停止

代幣價格宛若自由落體般下跌，團隊曾以不同方式挽救，惟價格仍然未見起危。Terra方面更稱，區塊鏈已在區塊7607789正式停止，已停止網絡以提出重建計劃；交易平台幣安更表示，已移除部分槓桿及現貨交易，進行自動平倉和清算。

蔡嘉民笑言Luna及UST好大機會已經玩完，「依家係死馬當活馬醫，而且好多交易所都下架，唔可以再交易，交易所幫佢宣布死亡。」

至於會否擔心監管機構會以此為缺口，推出監管措施，Angus指監管不是洪水猛獸，所有科技創新如果有監管，可保護到投資者，惟要關注的是，太多監管反而會阻礙創新，兩者之間要取得平衡點，「而家大家都係搵緊最啱嘅位置，係一個摸索過程。」

受消息拖累，泰達幣（USDT）一度下跌至0.94864美元，「脫鈎」5%。Angus指， 泰達幣的美元存款不會派息予投資人，亦可購入債券收息，其商業模式穩健及有可持續性，相信只是受今次事件拖累，而受到短線影響。