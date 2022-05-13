穩定幣｜幣安﹕已重開Terra（LUNA）網絡充值及提現業務

近日多隻穩定幣價格大跌，引發市場人士關注。「演算法穩定幣」TerraUSD（UST）及衍生加密貨幣Terra（LUNA）均出現大跌。Terra指出Terra區塊鏈已在區塊7607789停用，及已停止網絡以提出重建計劃。

交易平台幣安亦指出，Terra（LUNA）網絡充值及提現業務，已於今早10時25分暫停。待Terra網絡穩定進行時，幣安會重新開放Terra（LUNA）網絡充值及提現業務。

據Coindesk最新報價，LUNA最新報0.010848美元，在過去24小時瀉96.5%，比特幣升15.02%，報30,567美元，以太幣升17.46%，報2,107.73美元。

不過至今晚深夜，幣安發出公告，指出經溝通Terra項目已停止持續新增LUNA代幣，Terra區塊鏈已恢復區塊生產。因此幣安已於今日香港時間晚上10時，開通LUNA/BUSD﹑UST/BUSD交易對，及LUNA﹑UST充值提現業務。

幣安又指出將持續推進Terra項見方提出的下一步計劃，以確保用戶交易LUNA﹑UST前已充分的風險評估。