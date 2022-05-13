總商會冀香港盡快對外通關　料上半年經濟持續收縮

候任行政長官李家超將於今年7月1日上任，香港總商會主席王冬勝，出席商會會員大會後表示，已就通關、人才、規管環境，以及土地短缺等商畀關心的問題，向李家超提交建議。

他指出，香港作為國際金融中心，對外聯繫好重要，隨住世界各地逐步對外開放，本港接種率提高，應盡快放寬檢疫措施，以維持國際航空、商業樞紐地位，持續的人才外流，會對經濟產生重大傷害，香港要設法留住和吸引人才。

他又指，政府要就土地短缺問題就要推出短、中、長期策略。提到內地實行「動態清零」，王冬勝指內地有其優先事項，香港與內地重新通關前，應考慮先向世界其他地區開放。

提到有股東建議滙控（0005）分拆亞太區業務，王冬勝僅重申，滙控主席杜嘉祺於股東會已經稱，國際連繫屬集團策略，相信策略是正確。

（羅君豪攝）

維持全年GDP增長1.2%的預測

對於港府下調全年GDP增長預測到1%至2%，香港總商會總裁梁兆基指下調幅度合適，反映本港首季經濟收縮4%，及當前經濟狀況等因素，預料今年上半年經濟仍然維持收縮。

他表示，總商會早前已下調本港全年GDP增長預測至1.2%，港府推出的財政措施，如消費券及保就業等屬必要，又期望放寬社交距離措施，逐步通關等，可令增長回復增長，但仍估計，全年經濟增長錄得較低水平，維持全年GDP增長1.2%預測。

立法會議員林健鋒就表示，李家超高票當選，反映各界對他的認同，期望政府可推動於「一地兩檢」，令本港航班可在部分不設出、入境關卡的內地機場降落，助香港打入內地市場。對於日本等部分海外國家，其認可疫苗名單不包括科興等新冠疫苗。他認為會影響往來，總商會用盡力度，協助推動相關國家納入。

至於會否希望現任財金官員，包括財政司司長陳茂波留任，林健鋒表示，仍未知道新政府架構如何，有待得出重組方案後才可評論。