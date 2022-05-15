穩定幣成功清零 美息急升 聯匯下港僅有兩大選擇｜鄭昆侖

過去幾週環球股市繼續波動。原因之一當然是美國加息志在必行， 而這亦導致投資者的取態大幅收斂。換句說話，利息成本抽升亦令投資風險上升，因此更多的投資者再度相信Cash is King。美元指數已見104.6的水平，亦是接近自2002年12月9日以來的高水平。至於虛擬貨幣（Cryptocurrencies），上週上演了部份穩定幣（Stable Coin)的大崩盤事件。

至於虛擬貨幣，上週上演了部份穩定幣（Stable Coin)的大崩盤事件。（路透社）

穩定幣不再「穩定」? Terra成功「清零」?

其中，Terra （LUNA)已挫至接近零的水平（約0.00005美元的水平)，亦即成功地「價值清零」。在5月9日，Terra仍是處於60美元的水平。理論上每單位的穩定幣涉及1美元作為後盾。因此，Terra的價值明顯地跌穿1美元水平，亦等同該穩定幣成為一張「神獸卡」 (指示: 一隻正在玩弄不文器官的猿)。

筆者並沒有興趣去理會Terra背後的原理「Black Box」。作為「去中心化 （De-centralization)」概念的交易工具，虛擬貨幣的「賣點」一直是遠離主要政府的監管。另外， 相關的交易平台某程度上是各自為政，亦欠奉中央結算機制。由於性質是去中心化，因此虛擬工具的投資者未必受到相關法律的保障。舉NFT為例，每個代幣(電子認證)代表一個獨特的數碼資料，亦代表藝術品、畫作、圖像等等。

NFT的持有人所享有的電子認證或憑證, 方便在平台交易。然而，假若有第三者拿取相關的畫作圖像作自用又或者是商業用途，那麼NFT的持有人似乎不會得到任何的版權保障。換個角度，在「中心化」的世界內，注冊商標是得到相關法律保障。舉例說，Disney旗下的Marvel系列的任何英雄人物(例如是Doctor Strange)，任何想售賣相關產品或使用圖像的商戶必須要遵守版權法例、又或者是規則。

Terra的爆煲事件有可能只是個別事件。然而， 這亦指出買賣虛擬工具的投資者有可能面對很大的交易流動性問題（Liquidity)、交收對手風險(Counterparty Risk)以至系統風險(Systematic Risk)等等。

那當然，利息水平(包括債息)上升亦令美元走強。美元走強的另一個影響是導致了虛擬貨幣的貶值。即使是價格比較上不太波動的Bitcoin，已回落至29,480美元的水平。在2021年11月中，當時Bitcoin高見60,000美元至68,000美元的水平。

金管局總裁余偉文表示，金管局一直與人民銀行商討，通過「聯網」方式，使人民銀行的「金融科技創新監管工具」與香港金管局的「金融科技監管沙盒」對接。（資料圖片）

港美息差擴大，金管局如何保住「聯繫匯率」?

說到美國加息，亦不得不提及到港匯(美元/港元)已升至7.85的水平。匯價上升亦等同港元轉弱。

由於港美兩地息差拉闊，因此更多的人將資金從港元兌換至美元，亦導致美元轉強的情況。事實上，「好息」亦是人之常情。

最新的美國3個月期銀行同業拆息水平接近1.42%，亦明顯地高於香港的3個月期銀行同業拆息水平(0.83%)。

由於港匯一度升穿7.85的水平(即港元貶值)，因此香港金管局(HKMA)在上週入市買入港元(沽出美元)，以穩定聯繫匯率制度。

然而，由於現時的情況是美國銀行體系的息率正在上升，但是香港的銀行仍然維持作息政策。因此，兩地的息差問題未必容易得以解決。

鑑於歷史因素，金管局只不過是香港名義上的中央銀行，但是近似一個「無兵司令」的角色。至於香港的貨幣供應以及利率水平的話語權，事實上落在本地主要銀行身上(亦即匯豐、中銀香港、恒生等等)。

由於區內經濟形勢仍不太明朗， 而且樓市環境存在不細的風險，因此本地主要銀行未必太想跟隨美國加息。與上世紀80至90年代不同，今天的香港經貿活動與美國經濟的關係程度正在下降。事實上，中國人民銀行已經步入了減息週期。純以息口而言，「中降美升」的格局似乎是面前的情況。

不論是港府又或者是金管局，長期而言其實只有2個主要選擇。第一個方法便是為了維繫聯繫匯率制度而「迫令」本地銀行加息。若果不走這條路，另一條道路恐怕是要重新評估聯繫匯率制度的合適度了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。