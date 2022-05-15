陳茂波下調本港全年經濟預測　增長介乎1%至2%

財政司司長陳茂波今日（15日）在網誌表示，第五波新冠肺炎疫情嚴重打擊今年頭幾個月的經濟表現，預計4月份的經濟數據仍然偏弱，經過最近的定期覆檢，決定將本港全年經濟增長的預測由原來的2%至3.5%，下調至1%至2%。

陳茂波指，意味本港GDP在2021年增長6.3%後，復蘇的動力比預期還要疲弱。除了疫情的打擊，中美關係張力持續、國際地緣政治局勢緊張，外圍通脹升溫及加息趨勢，都困擾全球以至本港的經濟前景。本周將發表的失業率是2至4月份數字，期內仍反映著疫情高峰期的狀況，故可以預期數字將進一步惡化。但只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。

陳茂波續稱，新一輪消費券已於4月發放，本地4月份的零售和飲食業收益數字應可看到較明顯的回升，預計兩期的消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用。而在包括新一輪保就業計劃等支援企業的措施支持下，營商信心也逐步回穩，4月香港PMI與中小企業務收益動向指數回升。

陳茂波下調本港全年經濟預測，增長介乎1至2%。（梁鵬威攝）

加息影響全球經濟

對於美國聯儲局加息，陳茂波表示，在聯匯制度下，由於港美息差拉闊引致更多套息交易，加上近日股市偏弱，港匯近日便觸及7.85兌一美元的「弱方兌換保證」，而金管局亦根據機制，在市場承接了總值約117億港元的資金，釋出等值的美元，以維持港元在兌換保證範圍內。

即使最近美國加息引致部份資金外流，但他指，其實2008年至2015年期間，共有約一萬億元資金流入本港市場，即使其後美國利率正常化（2015至2018年）觸發資金外流，但該加息周期引發的資金流走規模，累計亦僅為流入量的約12%。

陳茂波續指，本港銀行體系結餘仍充裕（有超過3200億元），且本港有充裕的外匯儲備（達4,657億美元），堅實的能力維持聯繫匯率制度。而一直以來都密切監測港元和相關衍生工具市場的情況，未見出現異常的活動。事實上，港元兌換保證在7.75至7.85兌一美元的浮動區間，也不過僅為1.3%的浮動波幅，即使資金流走，也不致因匯率大幅波動而衍生額外的營商風險。

陳茂波又指，加息難免會影響到全球資金流向、資產價格甚至經濟活動，也增添了企業及市民的貸款利息負擔。而這次美國的加息速度較對上一次加息週期快及幅度較大，影響或會更大。不過，市場也不斷在調整預期，逐步消化較快加息的風險。