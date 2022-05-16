恒指中午收跌73點 內需股普遍瀉 美團跌逾3%｜持續更新
撰文：翟梓謙
出版：更新：
上周五美股強勢反彈，道指升近500點收市，納指更飆高3.82%，標普500指數則漲2.4%。恒生指數ADR收報20052點，升153點或0.77%。
【12:00】中午收報19825點
恒生指數中午收報19825點，跌73點或0.37%，成交額533.88億元。
內地消費數預期不合市場預期，相關股份拖累大市半日表現。潤啤（0291）半日跌2%；農夫山泉跌2%；吉利（0175）跌2%；蒙牛跌1.6%。
【10:37】恒指轉跌
港股最新倒跌約64點，報19834點，距開市早段高位20173點，掉頭挫逾300點。
內地公布「三頭馬車」數據，表現遜預期。內需股下挫，農夫山泉（9633）跌1.7%；蒙牛（2319）跌1.6%；百威亞太（1876）跌0.8%；日清食品（1475）跌3%。
美團亦轉跌，最新挫逾4%，低見159.3元，此前一度升近3%。騰訊最新跌近1.5%，報349.2元，該股本周三公布業績。
【10:00】港股兩萬關得而復失
港股升勢轉弱，最新升幅不足100點，再度失守兩萬關，成交額約257億元。
本地地產股普遍下挫，新世界發展（0017）跌1.4%；長實（1113）跌1.3%；新地（0016）微跌0.3%；領展（0823）亦微跌0.4%。
【09:20】港股高開232點 重越兩萬關
恒生指數開報20131點，升232點或1.17%，成交額17.7億元。
成份股方面，內房領漲大市，碧桂園（2007）升7.47%，報4.75元；中海外（0688）升4%；潤地（1109）升2.6%。日前人行、銀保監公布，下降按息基準0.2厘，首套房貸利率降至最低4.4%。
本周多隻重磅科技股公布首季業績，ATMXJ高開撐市，阿里（9988）升超4.6%；美團（3690）漲2.8%；京東（9618）升2.7%；騰訊（0700）升1.6%；小米（1810）漲近1.3%。