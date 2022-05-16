英皇夥張敬軒逆市推NFT　計劃6月發行　持有者可獲線下福利

近日加密貨幣市場低迷，NFT熱潮似乎指漸退卻，但仍無減創作者進駐元宇宙的熱情。英皇娛樂聯同旗下藝人張敬軒繼五月初正式宣布進入元宇宙並建構Hinsland的同時，將聯手推出 NFT （Non-Fungible Token）。

英皇娛樂表示，是次推出的NFT乃Hinsland內的一個虛擬城市，名為HertzCity，張敬軒以「軒市長」角色帶大家進入HertzCity的世界。這次HertzCity NFT的發行將賦予NFT擁有者成為這虛擬城市一份子的權利能共同規劃、建構和參與其中所有活動。

HertzCity為 Hinsland內的一個虛擬城市，將以 NFT形式發售。（英皇娛樂提供）

英皇娛樂指出，是次發行NFT為今年英皇娛樂集團及張敬軒合力推進的主打項目之一，計劃將於六月下旬發行。英皇娛樂計劃未來將為此項目不斷注入發展價值， NFT持有者將得到更多好處，如後續項目發展的優先福利、元宇宙 Hinsland 的特別使用權及更多線下福利。

張敬軒表示：「今次會由我親自率領團隊定立 HertzCity NFT的設計方向， 結合現實與虛擬 ，帶大家進入一個現實不存在的世界。同時，我會不定期出現於 Discord，將更多驚喜帶給大家 。」