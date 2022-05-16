新創建及周大福企業出售飛機租賃業務　企業價值67億美元

新創建（0659）及周大福企業，擬出售雙方各佔擁有50%股權﹑從事飛機租賃業務的Goshawk Management Limited，予SMBC Aviation Capital，現金代價為15.75億美元。倘以本次交易的股權價值加上Goshawk及其附屬公司(包括GML Group)的未償債務減去現金，則企業價值為67億美元。

公司指出，各周大福企業各持有50%的Goshawk Aviation與SMBC Aviation Capital，於今日（16日）訂立協議，向SMBC Aviation Capital出售旗下的Goshawk Management Limited。交易基本代價（據交易所涵蒞資產於2021年6月30日的資產淨值釐定）為14.56億美元，以及按照此類性質交易的慣例於基本代價，加上由經濟截止日期至交易完成日期期間的承諾費，現金代價為15.75億美元。

公司指出交易完成後，Goshawk Aviation將不再持有Goshawk Management Limited任何股權，又預期Goshawk Aviation會將絕大部份所得款項淨額用於償還股東貸款，並向2名股東進行分派。

公司表示擬將來自Goshawk Aviation的還款及分派，用作一般營運資金或其他投資機遇。

公司指出，截至2020年及2021年12月底2個財政年度，Goshawk Aviation綜合稅後利潤分別為500萬美元及6,300萬美元。在不計及因制裁法案而終止租賃的6架位於俄羅斯的飛機，截至去年12月底，備考綜合資產淨值為16.23億美元。