恒指升近400點　京東績前漲近半成　碧桂園高開低走｜持續更新

美股三大指數個別發展，道指昨日微升26點收市，收報32223點。納指則續見沽壓，收跌142點或1.2%，報11662點；標指亦跌0.4%至4008點。恒生指數ADR收報20031點，重越兩萬點關口。



【10:00】港股升幅擴大

恒生指數最新升近400點，盤中高見20341點，成交額約240億元。恒生科指則漲3.6%，最高見4193點。

成份股方面，中概科技股升幅擴大，網易升5.7%；京東績前漲近半成；阿里同樣升近半成。

「示範房企」高開低走，碧桂園跌逾4%；龍湖跌1%；美的置業跌0.3%。

汽車股普遍拉高，蔚來（9866）漲近8%，長城汽車（2333）漲超6%，比亞迪（1211）漲超5%，小鵬汽車（9868）漲超4%，吉利汽車（0175）、理想汽車（2015）漲近4%。

【09:20】恒生指數高開243點

恒生指數開報20193點，升243點或1.22%，成交額14.56億元。恒生科指則漲2.25%，報4130點。

中概科技股表現突出，阿里巴巴（9988）升3.4%，報87.5元；網易（9999）更高開4.5%。

京東（9618）今公布首季業績，股價績前造好，開報205.2元，升2.6%；至於京東物流（2618）績前亦升1.82%，報15.68元。

碧桂園（2007）、龍湖（0960）、美的置業（3990）共三家民營房企獲監管機構選定為示範房企，將在本周陸續發行人民幣債券。

碧桂園開報4.96元，續升1.64%；龍湖平開；美的置業報15.1元，升0.4%。