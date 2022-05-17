指「全球集團總部」想法老套　李澤鉅：有時忘記於哪個時區工作

長江基建（1038） 今日（17日）股東大會，公司於會後發放答問環節的重點。會上有股東問到，疫情下的出入境限制，有否影響前往外地公幹的安排，對海外業務造成什麼政變影響。

主席李澤鉅表示，疫情對海外業務有少少影響，但對集團而言「OK的」。他指，同事仍繼續親身前往不同國家處理業務，長建的運作就猶如在不同地區均設有總部。

他認為，全球集團總部局限於某個地方的概念，是老套及不合時宜的想法，現在通訊發達，長建已好多年沒「全球集團總部」的概念，「很久沒有要所有同事坐在一齊的習慣，部分同事實體，部分同事用視像參與，我們的執行委員會開會時主席身處那裡，該地點便是我們該日之總部。」

他舉例，若果他身處香港主持會議，香港便是當日之總部；如Mr Andy Hunter 是會議主席，而他身處倫敦，長建當天的總部便會是倫敦；如甘慶林先生是會議主席，他身處澳洲，那澳洲便是長建當天的總部，又笑言「 我自己有時都忘記自己是在那個time zone工作。 」

長建手持81億元現金 處於有利位置進行收購

被問到長建手持81億元現金，負債淨額對總資本淨額比率為14.7%，未來有甚麼計劃時， 李澤鉅時，若果以現時長建資產估值計算，負債比率更低，而信貸評級自2018年開始獲提升至「A／穩定」水平，融資方面享低成本優勢，正處於有利位置進行符合投資策略及條件的收購，加上可繼續夥拍同系的長實（1113）及電能實業（0006），增加把握新機遇的策略性優勢。

至於現時的財務基礎，亦令集團可靈巧應對巿況逆轉，同時把握與時湧現的增長及擴展機遇。至於英鎊貶值對業務有否影響，李澤鉅稱，英鎊下跌時公司與英鎊有關的債務負擔會減少；儘管對盈利一定有影響，但經歷過英鎊波動多年，外界應該把公司視作全球公司，而非只是香港或美金公司。

集團環保能源項目「做了許多年」

另外，他指出，長建的環保能源項目做了許多年，只是較少提及，旗下多項業務在環境可持續性方面的表現不錯，如配電網絡在電網管理、蓄能電池、太 陽能接駁電網，以及電動車充電方面均發展尖端科技，是業界的先鋒；其他 業務在太陽能、風能、煤礦廢氣、生物甲烷、都市廢物與轉化淤泥等可再生 能源之生產及連接均具豐富經驗。