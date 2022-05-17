《央視》﹕劉鶴指支持平台經濟及民營經濟持續健康發展

全國政協召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會。《路透》引述知情人士指出，國務院副總理劉鶴將發表講話，與會者多為具有政協委員身份的民營科技企業家。

知情人士指出，會議以線上及線下方式舉行，由全國政協主席汪洋主持。參與會議的互聯網公司代表包括百度（9888）創辦人李彥宏﹑360公司創辦人周鴻禕等。

官媒《人民政協報》報道，全國政協最新將「推動數字經濟持續健康發展」作為今年重要協商議題之一，以專題協商會形式進行協商建言。

報道指出此前為充份掌握數字經濟發展現狀問題﹑經驗做法，全國政協經濟委員會專題調研組由全國政協副主席高雲龍帶隊，在浙江及北京分別進行遠程視頻調研及實地調研座談，通過與部分全國政協委員﹑地方有關方面﹑企業代表﹑專家學者等深入充分交流探討，為會議的務實有效舉行提供更多可參考的角度與樣本。

劉鶴﹕支持數字企業在內地及海外上市

其後據《央視新聞》報道，劉鶴在出席會議時指出，全球數字經濟正呈現智能化﹑量子化﹑跨界融合等新特徵，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平台經濟﹑民營經濟持續健康發展，處理好政府及市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

今次會議有近百位政協委員會參與，29位委員﹑專家於會上發言，140多位委員通過委員履職平台發表意見。委員們認為內地數字經濟發展大國地位穩固，未來發展前景廣闊，要發揮舉國體制優勢﹑超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，將發展數字經濟自主權牢牢掌握在自己手中。

要推動數字經濟與實體經濟深度融合，引導中小企業數字化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，促進新一代信息技術為設備賦智﹑為企業賦值﹑為產業賦能。要釐清數據所有權﹑使用權﹑運營權﹑收益權等權利，在保障國家網絡及數據安全的基礎上，激發企業的活力。要鼓勵數字經濟國際合作月，積極參與全球數字治理進程。