小米周四業績　盈利料「腰斬」　股價累彈逾10%郭思治建議趁高沽

本周多間焦點科企陸續發成績表，科網股板塊呈低位回升勢頭，恒生科技指數連升第三日，累計反彈10%。當中，小米（1810）將於周四公布首季業績。業績公布前，小米股價亦自月內低位反彈逾一成。投資者應持貨等待業績發布，或是趁股價反彈時率先走貨?

市場預期小米首季盈利倒退50%至60%

小米將於周四（19日）公布首季業績，分析料收入將進一步走弱，綜合市場分析預期集團首季收入將按年下跌約6%；至於盈利有機會腰斬一半，至僅得25億元人民幣左右，即按年倒退50%至60%，受累產品成本上升而未能加價轉嫁予消費者，令毛利受壓。

市場預期小米首季盈利倒退50%-60%，受累產品成本上升而未能加價轉嫁予消費者，令毛利受壓。（Getty）

股價低位反彈逾一成

雖然市場預期小米首季將交出一份倒退的成績單，不過無阻股價近日在業績前跟隨大市反彈。小米現價較月內低位10.3元，反彈逾13%。

香港股票分析師協會副主席郭思治接受訪問時指出，在內地疫情影響經濟及消費下跌至兩年低位的大環境下，市場對小米首季營運「無期望」。同時，海外業務特別是重心地區印度的表現存隱憂。因此相信近日股價反彈，主要是跟隨大市走勢，而業務未有改善，因此相信股價升勢未能持續，建議投資者可在業績前趁有盈利時先行沽貨。

香港股票分析師協會副主席郭思治接受訪問時指出，市場對小米首季營運「無期望」，近日股價反彈，主要是跟隨大市走勢，建議投資者可在業績前趁有盈利時先行沽貨。（林若勤攝）

小米印度業務受困 近60億元資產遭凍結

市場對小米業務存兩大憂慮，第一是小米的印度業務，既面對手機出貨放慢的壓力，同時遭印度政府追繳稅款及凍結近57億元資產；第二在於小米造車業務的資本投入高昂。

小米近期在印度遭到稅務部門調查，涉及版稅爭議，集團涉嫌違反該國外滙管理法，凍結其約555億盧比（折合約57億港元）資金。現時雙方正進行訴訟，針對逃稅問題，小米印度官方發布聲明回應，小米印度所有營運活動都嚴格遵守當地的法律法規，所支付的版稅均用於印度版本產品中所使用的授權技術和智慧財產權。

不過，印度中央執法局透露，他們在去年12月開始，對小米的子公司和其他相關的企業進行調查，因為他們懷疑小米「向銀行提供誤導資訊並匯款至海外」，藉此逃稅。現時事件仍處調查之中。

小米的印度業務，既面對手機出貨放慢的壓力，同時遭印度政府追繳稅款及凍結近57億元資產。（Manish Swarup／美聯社）

除了涉嫌逃稅問題之外，小米在印度的手機業務亦面對倒退。多年以來印度都是小米的最大海外業務地。不過今年首季印度手機出貨量增長縮減至低單位數，即使小米在印度市場處龍頭地位，仍明顯受壓。

據調查機構Canalys表示，首季印度智慧型手機出貨量僅年增2%、較以往的雙位數升幅明顯下滑，小米首季出貨量更按年大減24%，倒退最大，因欠缺零部件影響低階產品交貨。

雷軍擬「兼職」汽車博主，近期更在微博標籤汽車博主@韓路，並表示向專業汽車博主致敬。（資料圖片）

投行料小米造車每年花40億 有盈利壓力

小米在去年初正式宣布了造車計劃，不過投資界一直憂慮集團欠缺電動車優勢以及投資額高昂，欠缺成本效益。近日摩通估計，小米在電動車項目上，每年投資額料維持在35億至40億元人民幣，將對未來1至2年盈利構成重大壓力。

雷軍擬「兼職」汽車博主

不過，集團卻一直對新能源車發展興致勃勃。小米創始人兼董事長雷軍計劃「兼職」汽車博主。本周他在微博發文稱，自己除了做IT博主之外，亦計劃在業餘時間做一個汽車博主。他表示，目前已開始關注汽車試駕、改裝、賽車、汽車相關的電影和圖書等話題。雷軍更在微博標籤汽車博主@韓路，並表示向專業汽車博主致敬。

小米在去年3月的發布會上，正式宣布了造車計劃，其後在北京經濟技術開發區，迅速建立汽車團隊。將分兩期建設年產能30萬輪的整車工廠，有望在2024年達到量產。