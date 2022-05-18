恒指低開高收　工業股創科彈升近6%　信義光能揚近4%

聯儲局主席鮑威爾隔晚表示美國經濟有可能 「軟著陸 」，美股三大指數全線上升，港股三日累揚逾千二點後，「黑期」今早仍升近百點。騰訊將於今日公布季度業績，據彭博綜合市場預測，料騰訊首季經調整盈利按年或倒退約18%，至約269億元人民幣水平，按季計則料回升約8%。



【16:28】港股低開高收

港股今日低開高收，不過上日表現強勢的科技股，今日卻紛紛轉勢，當中包括在今日收市後公布季績的騰訊（0700）。

恒指收市報20644點，升41點，國指升12點，報7089點，科指跌12點，報4260點，成交額為1,126.8億元。

科技股今日腳軟，無法為大市帶來更大上升動力，騰訊收市報365.6元，跌0.8%，阿里（9988）跌0.6%，美團（3690）跌1%，小米（1810）跌0.5%，昨日已公布首季業績的京東（9618）跌1.1%。

工業股創科（0669）勁升5.8%，收市報106.6元，申洲國際（2313）升3.1%。

潔淨能源股亦獲投資者追捧，信義光能（0968）升3.9%，新奧能源（2688）升3.4%。

車股亦上揚，比亞迪（1211）升2.4%，報260.2元。

內房股高收，碧桂園（2007）升0.6%，報4.86元。

【15:33】A股低收

內地股市低收，上證收市報3085點，跌7點，深成收市報11208點，跌22點，滬深300收市報3991點，跌13點，創業板收市報2365點，跌3點。

恒指最新報20573點，跌29點，國指跌8點，報7068點，科指跌4246點，跌26點。

【14:38】港股午後窄幅上落

港股走勢在午後變成窄幅上落，最新後20620點，升18點，國指升10點，報7086點，科指則跌13點，報4259點。

昨晚已公布首季業績的京東（9618）跌1.2%，今日收市後將公布首季業績的騰訊（0700），跌1.3%。

【12:00】港股中午跌130點

港股中午收報20471點，跌130點或0.64%，成交額599億元。

成份股方面，海底撈（6862）跌3.8%，報13.72元，成交額1.02億元；藥明生物（2269）半日跌3.6%，報52.35元，成交額4.96億元。

ATMXJ全線向下，跌幅介乎0.7%至2.7%。

佳源國際（2768）今早10時30分後在盤中突然停止買賣，停牌前報0.58元，單日跌逾41%，成交額約761萬元，市值跌至28.48億元。佳源服務（1153）亦暫時停牌，停牌前報0.670元，跌70.6%。

【10:20】港股轉跌曾挫逾200點

恒生指數轉升為跌，跌幅一度超過200點，低見20389點，成交額超過400億元。

京東績後表現失色，最新跌逾3%，報207元，盤中一度低見205.2元。

阿里巴巴跟隨向下，最新跌逾2%，報88.5元，盤中低見87.9元。

騰訊今日公布業績，績前再捱沽，最新跌2.4%，報359.4元，盤中低見358元。

【09:20】港股高開71點

恒指今早高開71點或0.35%，報20674點；科指低開7點或0.17%，報4265點。

京東（9618）績後低開0.74%，阿里巴巴（9988）平開，即將公佈業績的騰訊（0700）升1.85%，小米（1810）跌2.05%。