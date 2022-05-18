綠色債券｜為何會破發？　袁偉基：息率難超2.5%　要考慮機會成本

首批綠色零售債券（Green Bond，4252）今日﹙18日﹚發行，個別券商開放暗盤交易，周四正式掛牌。

暗盤顯示，綠債最低見99.95元，失守發行價100元。市場人士認為，面對外圍利率高企，綠債現價貼乎現實，孖展客為安全起見或先行沽出，而現金認購者可待價格回暖，甚至持有至到期。



首批綠色零售債券（Green Bond，4252）今日﹙18日﹚發行，個別券商開放暗盤交易，周四正式掛牌。根據券商暗盤顯示，政府綠債二五零五暗盤持續維持於99.95元，獲派五手的散戶帳面最多蝕25元。

市場不少聲音質疑，為何有保底利息的政府債券亦會有「破發」情況出現。事實上，在加息周期之下，對於一眾機構投資者，目前市場上帶有利息回報的資產選擇繁多。例如，現時美國3年期國債息率高達2.885%，而最新金管局發行的外匯基金債券3年期收益率亦高達2.5%以上。

至於現時政府發行首批綠色零售債券，息率與通脹掛鈎，保底息率為2.5%，冠絕多年來發行的通脹掛鈎債券（ iBond）。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基稱，考慮到機會成本，政府發行的綠債相對變得不吸引。（樹仁大學圖片）

持綠債機會成本較高

不過，以2024年到期的通脹掛鈎債券（4246）為例，2021年12月9日公布的浮息，即當時綜合消費物價指數6個月的算術平均值為1.68%，遠低於2%，故最終以保底息2%來釐定派息。而綠債保底息達2.5%，市場或預期未來三年內的6個月通脹算術平均值難以高於2.5%，回報率恐遭其他資產拋離，變相持有綠色債券的機會成本較高。

香港樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，對於一眾機構而言，市場上有不少綠色概念產品，其收益率亦高於2.5%。而香港政府發行的綠色債券，雖然息率與通脹掛鈎，但預期本港通脹依然低於外圍，難以超越2.5%，故考慮到機會成本之下，綠債相對變得不吸引。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，綠債暗盤價低見99.95元，形容是「貼返現實，始終唔係拎嚟炒」。他強調，美匯高企、債息上升，除非未來美匯及美債息回落，令綠債變得吸引，價格才有機會上升。

市場人士認為，為安全起見，使用孖展認購的散戶應考慮即日沽出。（資料圖片）

安全起見 孖展客應盡早離場

華盛證券證券分析師聶振邦認為，參考之前兩批iBond，首兩日表現並不穩定，有可能上市一個月價格才有所上升。他建議，孖展認購的散戶為安全起見，可考慮即日沽出；而現金認購者，或可持有至較高價才沽出。若價格持續向下，投資者避免損手可選擇持有至到期日，每年穩袋2.5％的保底回報。

值得注意的是，現時券商提供的孖展優惠，免息期僅至上市日，若一直持貨可能要承受額外的利息開支。

今次發售綠債一共接獲48.8萬份有效申請，認購四手或以下的投資者合共15.08萬份，均可全數獲配發；至於33.75萬人認購多於四手，均先獲四手，並進行抽籤，其中19.43萬份申請，可多獲一手。