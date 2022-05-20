星之子陳易希攻NFT交易平台　頭炮與Jimmy Rice合作　7800元入場

非同質化代幣﹙NFT﹚近日大行其道，星之子、創科公司Bull. B Tech創辦人陳易希及其團隊亦「順勢」開發本地NFT交易平台。

該平台由「Only and 1」公司推出，由專業科技團隊協助將實體作品轉化為NFT，希望讓香港本土藝術家及創意工作者更方便地發行NFT。

星之子陳易希及其團隊開發本地NFT交易平台，希望令NFT「大眾化」和「平民化」。﹙盧翊銘攝﹚

冀令NFT「大眾化」和「平民化」

陳易希表示，開發此平台是為了令NFT「大眾化」和「平民化」，讓甚至沒有接觸過加密貨幣的市民，都可以簡單買賣NFT，擁有自己的收藏品。對於NFT香港市場前景，他表示，香港有成熟的交易市場，本身傳統藝術品拍賣市場全球排名第二，絕對有潛力能夠發展。

相較其他NFT平台，新平台更為「本土化」，會主力尋覓香港藝術家，發展香港市場為優先，而每個NFT入場費約1,000美元﹙約7,800港元﹚，較坊間其他平台每件作品定價可以低至20至30美元為高。「Only and 1」公司創辦人江偉傑預計，首年交易量望可達100萬至200萬美元。

與其他NFT平台不同，新平台除了用加密貨幣購買NFT外，也可以用信用卡支付，更可於實體展覽中以港幣或信用卡購買。作品在落實訂單後，才會鑄造NFT，因為若果預先鑄造，會涉及成本，如此做法能夠有效控制成本。

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首次與香港藝術家Jimmy Rice 合作

「Only and 1」首次與香港藝術家Jimmy Rice 合作，將其28幅畫作鑄造成NFT，放在自家平台發售，定價介乎數千至逾萬元。

Jimmy表示，NFT除了讓買賣變得方便，作品也獲得版權保障和版稅分成，相信將藝術品變成NFT會是世界趨勢。

新平台每賣出一件作品，該平台會抽取25至40%的佣金。合作的藝術家除了首次買賣獲利外，其後的再度交易也能夠獲得版稅分成，確保作品獲得版權保護。