恒指季檢新納入四股　又嚟高位「染藍」？　一文睇清藍籌新貴背景

恒指公司周五公布最新的季度檢討結果，最終東方海外（0316）﹑中升（0881）﹑中芯（0981）及宏橋（1387）四間公司獲納入恒指，而瑞聲（2018）則被剔出。經過今次變動後，恒指成份股將由66隻增至69隻。

中芯國際主要從事晶圓製造和銷售，今年首季多賺1.8倍。（資料圖片）

中芯國際（0981）

中芯國際主要從事晶圓製造和銷售，公司經營兩大分部，其中晶圓銷售分部從事生產和銷售晶圓，並服務於電源管理集成電路、電池管理集成電路、嵌入式微處理器、攝像頭芯片、射頻和無限連接、觸摸控制器集成電路等產品；至於掩膜製造、測試及其他分部從事製造半導體掩膜和提供晶圓測試服務。

中芯國際截至今年3月底止首季，銷售收入為18.41億美元，按年增長66.9%；毛利增長2倍至7.5億美元；毛利率為 40.7%，按年大增18個百分點。純利4.47億美元，按年增長181.5%。

中芯國際周五收市價報16.28港元，最新市盈率為9.5倍。年初至今累跌12.75%，52周累跌26.83%。

東方海外主要從事貨櫃運輸及物流業務，去年大賺近7倍。（路透社）

東方海外（0316）

東方海外主要從事貨櫃運輸及物流業務，貨櫃運輸及物流分部從事在太平洋區、大西洋區、歐亞地區、澳洲與亞洲地區，和亞洲區內等主要航線進行環球貨櫃運輸業務，亦就貨物有效儲存及流動的管理及留控提供綜合服務。其他分部則從事出租商業物業。

東方海外截至今年3月底止首季，收入按年增加71%，至51.6億美元。由於航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量下降9.2%及運載力減少6.5%。整體運載率按年減少2.6%，但每個標準箱之整體平均收益較去年第1季增加88.3%。

值得注意，東方海外去年大賺近7倍，全年大派股息60.138港元，息率高近25%。東方海外周五收市價報243.4港元，當前市盈率為2.8倍。

年初至今累漲27.23%，52周累升293.68%。

中升控股主要從事汽車經銷業務，經銷汽車品牌包括奔馳（Mercedes-Benz）、雷克薩斯（Lexus）及奧迪（Audi）等豪華汽車品牌。（新華社）

中升控股（0881）

中升控股主要從事汽車經銷業務，業務包括汽車及汽車相關產品銷售，以及提供汽車相關服務。產品包括零部件及汽車用品等，而服務則包括維修及保養服務，以及汽車美容服務等。該公司主要在中國發展業務，經銷汽車品牌包括奔馳（Mercedes-Benz）、雷克薩斯（Lexus）及奧迪（Audi）等豪華汽車品牌。

根據公司今年1月公布的全年業績，去年新車銷量為52.8萬台，按年增長5.5%；收入按年增長18%至1,751億元人民幣；純利則升50%至83.28億元人民幣，全年派0.84港元，息率約1.6%。

中升控股上周五收市價報51.9元，市盈率為12倍。年初至今累跌14.64%，52周累跌14.36%。

中國宏橋主要從事生產與銷售鋁製品業務。（視覺中國）

中國宏橋（1378）

中國宏橋主要從事生產與銷售鋁製品業務，主要產品包括液態鋁合金、鋁合金錠、鋁母線及鋁合金加工產品。公司主要在中國、香港、英屬處女群島、印尼及開曼群島開展業務，並通過其子公司從事鋁礬土貿易、融資租賃、環境保護與監督業務。

根據公司今年3月公布的全年業績，去年全年收入按年增加32.9%，至1,144.9億元人民幣；純利增加53.1%，至160.73億元人民幣，全年派息1.05港元，息率約10.7%。

中國宏橋上周五收市價報9.75元，市盈率為4.5倍。年初至今累漲18.47%，52周卻累跌17.23%。