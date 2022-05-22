邱騰華：香港正籌備成立「數字化經濟發展委員會」

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（22日）繼續出席在泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，在主題為「在疫下生活及疫後時代」的討論環節上，邱騰華強調國際合作和區域經濟融合對疫後經濟復蘇的重要性。

強調區域經濟融合重要性

邱騰華表示，新冠疫情持續兩年多，全球經濟仍然面對很多不確定性和挑戰。在這艱難時期，國際合作更為重要。作為亞太經合組織的政策制定者，共同的優先工作當然是採取行動重新聯繫亞太地區。

他指，深化區域經濟融合為建立穩健強韌和繁榮的未來提供基礎。香港堅定支持自由貿易，深信自由開放的貿易和投資在重新聯繫亞太地區上，擔當重要角色。香港熱切期望並已作好準備，加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，為建立更廣闊的亞太自由貿易區作出貢獻。

邱騰華又談及數碼科技具備全方位重新聯繫亞太地區的潛力，是協助經濟長遠增長和全面復甦的工具。他指，香港正籌備成立「數字化經濟發展委員會」，以加快數字化經濟進程，並呼籲成員經濟體充分利用數碼科技，以減低貿易成本、促進投資和恢復跨境往來。

他表示，亞太經合組織在促進貿易合作以達致可持續發展目標方面，擔當先驅的角色。他促請成員以循序漸進的方式探討新興的環保貨物，並繼續推進有關環保服務的討論。

會議期間，邱騰華與秘魯外貿副部長Ana Cecilia Gervasi會面，雙方同意就締結自由貿易協定展開探索性磋商。