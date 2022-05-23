美元連續六周升浪斷纜　溫灼培料回調屬短暫　日元再貶值機會高

美元指數連續六個星期的升浪斷纜，上周轉弱全周累計下跌逾1%。具投資指標性的美國十年期美債息亦回落至2.8厘，創近一個月低。早前承壓的亞洲貨幣，跌勢紛見喘定，日圓（日元）兌美元守穩130關鍵水平；人民幣亦回升，人民幣中間價今早升值731點子，升幅創2005年7月來最大，人民幣兌美元新報6.66至6.67水平，見逾兩周高。

分析相信，日元回升，與美國總統拜登今訪日國事訪問有關。由於日元是美元指數的第二大組成貨幣，加上美元近一個月的累積升幅巨大，因而出現回調。不過，考慮到聯儲局上調利率前景，以及將於6月份開始縮減現時總值近9萬億美元的資產負債表（縮表），以及白宮的政策需要，相信美元指數會繼續維持強勢，現時會守穩102水平，十年期債息亦將重返3厘。

分析相信，日元回升，與美國總統拜登今訪日國事訪問有關。（AP）

美元指數跌穿103 見本月低位

美元指數上周從接近105的水平回調至103，是近八周以來美元首次出現單周回落。中金外匯研究指出，如果本周繼續走低並跌破103一帶的支撐，那麽技術面可能會支持美元在短期內進一步下行。不過，考慮到美聯儲仍在快速加息的過程中，對全球經濟增長動力趨弱的擔憂仍會不時擾動風險情緒，美元指數趨勢性下行的條件尚未完全具備。

分析料美元調整後將回升

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，美元剛過去的一周回落，主要是急升後的調整，而不是基本因素令匯率轉弱。主要有兩大原因支持美元繼續向上，第一是聯儲的加息方向，受到美國通脹前景急升拖累。美國通脹達到8%以上，意味聯儲局要依靠加息壓抑通脹的話，至少要將利率調高至高於通脹率，簡單來說，即使美國通脹略有回落，美聯儲都要將利率至少調高至5厘、6厘水平，才足以控制住通脹。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，強美元政策是美國政府當前需要的，旨在避免美國債息急升。（張浩維攝）

強美元政策符合美國政府眼前需要

第二方面，是強美元政策，是美國政府需要的政策，因為美聯儲要減少美債開始縮表，若夠憑強匯率，為美債尋找買家，可以避免美國債息急升。

美聯儲將於6月份開始，以每月475億美元的金額上限，正式縮減現時規模高達近9萬億美元的資產負債表（縮表）。當中，6月份開始，聯儲局將開始減持300億美元國債。

他形容，這個現象是180度扭轉美債購買力，以往美聯儲一直是美債的積極買家，現在連美聯儲都要加入沽售美債，令美債息承受很大的上升壓力，不利美國本土經濟及環球資金成本。

因此，美國政府政策傾向，會是維持強美元，吸引外資購買美債，避免美債息大幅抽升。

海外央行拋售美債規模，日本持有美債降至1.2324萬億美元，創逾兩年新低，中國亦是連續第四個月減持美債。（資料圖片）

溫灼培料美債息下月再度攀升至3厘

資料顯示，海外央行拋售美債規模，創兩年新高。日本仍是美債持倉第一位的國家，不過，日本3月持倉按月減少739億美元，降至1.2324萬億美元，創逾兩年新低。至於中國，是第二大美債持有國，美債持倉亦逾11年新低，是連續第四個月減持美債。

對於美國10年期債息走勢，溫灼培相信近期出現調整，回落至2.8厘水平後，仍然會再度攀升至3厘以上，相信時間較有機會是下月，亦即是美聯儲開始沽售美債之時。

日元近日回升，兌港元重上六算，不過專家料日元再度貶值機會高，兌錢不用心急。（資料圖片）

日圓兌港元重上六算 惟日元再貶值機會高

在美元回落的一周，久受貶值壓力的日圓亦借勢回升。日圓本月初曾創20年低位，當時美元兌日圓一度撃穿130關鍵水平，不過其後日圓跌幅收窄，最新報127左右；日圓兌港紙亦回升，重上「六算」，新報6.2水平。不少市民都關注，日圓元是否已經見底，現在是否兌換日圓準備旅行的時機。

溫灼培表示繼續看淡日圓匯價，主要是經濟前景及利率兩大因素。第一、日本是一個依賴進口能源的國家。現時俄烏局勢下，俄羅斯要求其他國家以俄國貨幣盧布，買入天然氣。雖然現時歐洲部分大國，如德國、法國及意大利等都開始願意兌換盧布，買入能源；不過日本首相岸田文雄，拒絕用盧布，關注當地能源價格上升，對經濟會造成打擊。

第二、隨著美國加息，令日本及美國的利差進一步拉闊，美債息預期將會重返3厘以上，屆時日圓匯價料會再度受壓，相信日圓兌美元將再度跌穿130水平。此外，他亦認為，近期日圓回穩，和美國總統拜登正在日本國事訪問有關，不能排除外交訪問完結後，日圓重回貶值方向。

日圓購買力降至1971年來最弱水平

據彭博資料題示，日圓購買力降至1971年以來最弱水平，日本央行基於國際清算銀行數字發布的數據顯示，日圓實際有效匯率跌至60.9，為1971年8月以來最低。日圓兌其他貨幣的加權平均匯率是衡量日本國際競爭力的一個指標，並考慮了貿易和通脹等因素。